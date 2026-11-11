رئيس وزراء باكستان يسعى للحصول على تمويل ميسر لتحقيق هدف الوصول إلى 35% من الطاقة النظيفة بحلول 2035

دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الأربعاء، الشركاء الدوليين إلى توفير تمويل ميسر وتسهيل نقل تكنولوجيا ميسورة التكلفة، وذلك لمساعدة باكستان على تحقيق هدفها المتمثل في رفع حصة الطاقة النظيفة إلى 35% بحلول عام 2035.

واستعرض شهباز - خلال جلسة رفيعة المستوى بعنوان (الانتقال إلى الطاقة النظيفة بحلول عام 2035: تزويد المستقبل بالطاقة)، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31) في أنطاليا - خارطة طريق باكستان للانتقال نحو الطاقة النظيفة، مؤكدا ضرورة تقديم دعم مالي دولي أكبر لتمكين البلاد من بلوغ أهدافها المناخية.

وأشار إلى التقدم الذي أحرزته باكستان، موضحا أن مصادر الطاقة النظيفة باتت تشكل حاليا نحو 55% من مزيج الطاقة في البلاد.

ولفت إلى أنه قبل توجهه إلى أنطاليا، قام بافتتاح جزء رئيسي من محطة الطاقة النووية السابعة في البلاد، وهو مشروع سيضيف 1200 ميجاوات من الكهرباء إلى الشبكة الوطنية.

وفي معرض حديثه عن لخطط خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل، أوضح شهباز أن سياسة قطاع السيارات التي أُطلقت مؤخرا تهدف إلى جعل 30% من المركبات الجديدة كهربائية بحلول عام 2030، وذلك من خلال تقديم حوافز تشمل خفض الرسوم الجمركية.

وأضاف أن جميع الحافلات والدراجات النارية التي ستعتمدها الحكومة مستقبلا ستكون كهربائية. كما أشار إلى أنه للمرة الأولى، تجاوزت نسبة الدراجات النارية الكهربائية المبيعة في باكستان هذا العام حاجز الـ 10% من إجمالي مبيعات الدراجات النارية.

سار - ك ف