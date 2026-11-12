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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة تطلق مبادرة بـ 3 مليارات دولار لتمويل الكوارث على هامش مؤتمر "كوب 31"

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
أ ش أ

أطلقت الأمم المتحدة مبادرة جديدة خلال قمة مؤتمر الأطراف (COP31) في مدينة أنطاليا التركية، تهدف إلى تأمين الوصول إلى أكثر من 3 مليارات دولار لتمويل مخاطر الكوارث لحماية 75 مليون شخص وسبل عيشهم بحلول عام 2030.

وتجمع منصة الأمم المتحدة لتمويل مخاطر الكوارث؛ ست وكالات أممية بهدف تحسين الوصول إلى التمويل قبل تفاقم حالات الطوارئ المناخية والكوارث الطبيعية.. حسبما ذكرت قناة "تي آر تي" التركية.

وتسعى المبادرة إلى جعل تمويل الطوارئ أكثر قابلية للتنبؤ من خلال توحيد الخبرات ومشاركة البيانات وتنسيق الموارد، بما في ذلك من خلال الشراكات مع القطاع الخاص قطاع التأمين.

وبدأت يوم الإثنين الماضي أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31) في مدينة "أنطاليا" التركية ويستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة رؤساء دول وكبار المسئولين والأكاديميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.

وتتولى تركيا رئاسة المؤتمر، بينما يتولى وزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين قيادة المفاوضات.

أمان/ج أ ش

الأمم المتحدة قمة مؤتمر الأطراف COP31 أنطاليا التركية

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