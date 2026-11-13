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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المقدم براندون تاينر .. القبض على عسكري أمريكي ببريطانيا لإتهامه بالتجسس لصالح إيران

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفاد مصدر مطلع على التحقيقات بأن الجندي الأمريكي -الذي ذكر مسؤولون أنه كان مؤتمناً على معلومات حساسة، وأُلقي القبض عليه في المملكة المتحدة للاشتباه في تجسسه لصالح روسيا- هو المقدم براندون تاينر، البالغ من العمر 41 عاماً.

ووفقاً لمسؤولين أمريكيين وبريطانيين، فقد جرى احتجاز تاينر يوم الثلاثاء بالقرب من مدينة جلوستر في إنجلترا، وذلك في إطار تحقيق بريطاني يتعلق بمكافحة الإرهاب.

 وأكد مسؤولون في الجيش الأمريكي أن الضابط كان مؤتمناً على معلومات حساسة.

وعُيّن تاينر في ثكنات "إمجين" في المملكة المتحدة، وهي حامية عسكرية تضم مقر "فيلق الرد السريع المتحالف" التابع لحلف الناتو، والذي يتولى وضع الخطط للقوات البرية في حالات الأزمات.

ووفقاً لحساب على موقع "لينكد إن" يحمل اسمه، شغل تاينر -وهو أحد المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب أفغانستان- مناصب قيادية رفيعة المستوى طوال مسيرته العسكرية التي امتدت لأكثر من عقدين.

 وذكر مسؤولون في أجهزة إنفاذ القانون البريطانية أن التحقيق يتعلق باشتباه في انتهاك "قانون الأمن القومي لعام 2023"، وهو تشريع يهدف إلى مكافحة التجسس والتدخل الأجنبي.

وبحسب مصدر مطلع على القضية، فمن المتوقع أن توجه السلطات البريطانية اتهامات رسمية إليه خلال الأيام المقبلة، على أن يواجه لاحقاً تهماً منفصلة من قبل الجيش الأمريكي.

وتشير سجلات المحاكم العسكرية الأمريكية إلى أن الجنود الأمريكيين الذين يُدانون بارتكاب جرائم في دول حليفة قد يقضون فترات عقوبتهم بالسجن في الخارج، قبل أن يواجهوا ملاحقة قضائية أخرى أمام النظام القضائي العسكري الأمريكي؛ وهو ما قد يعني خضوعهم لمحاكمة ثانية، وفي حال إدانتهم، صدور حكم إضافي بالسجن في أحد السجون العسكرية الأمريكية.

ووفقاً لبيانات الجيش الأمريكي، غالباً ما يكون المتورطون في جرائم تتعلق بالتجسس من الرتب الدنيا أو المتوسطة، وعادة ما يكون الدافع وراء ذلك هو تحقيق مكاسب مالية. 

أما القضايا التي يتورط فيها ضباط كبار فهي أقل شيوعاً، علماً بأن هؤلاء الضباط يتمتعون عادةً بصلاحيات وصول أوسع إلى معلومات عسكرية حساسة قد تكون ذات قيمة بالغة للخصوم الأجانب؛ رغم أنه لم يتضح بعد نوعية المعلومات المحددة التي كان بإمكان تاينر الوصول إليها.

وفي بيان صدر عقب عملية الاعتقال، صرح العميد شون ستينشون، قائد قيادة مكافحة التجسس في الجيش الأمريكي، بأن هذه القضية "تُعد تذكيراً واقعياً بأن التهديدات الداخلية حقيقية ومستمرة".

أمريكا بريطانيا إيران ثكنات إمجين الجيش الأمريكي

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