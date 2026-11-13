الحرس الثوري: قواتنا المسلحة ستسحق جذور الظلم والاستبداد دون قيود جغرافية

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري في ايران أن قوة الردع الإيراني بلغت حداً يمكّن القادة من إحباط جميع مخططات العدو.

وقال اللواء مصطفى إيزدي في تصريحات له نقلتها قناة الميادين : الخوف من الهجمات الإيرانية دفع سفن العدو إلى التراجع مئات الكيلومترات.

وأضاف اللواء إيزدي: العدو اعترف بوجود انخفاض حاد في احتياطاته الصاروخية بعد الهجمات الإيرانية الساحقة على قواعده.

وزاد المسؤول الإيراني قائلا : قواتنا المسلحة سترد رداً فورياً وفعّالاً وحاسماً على المعتدين على أي مستوى وأي نوع من التهديد.

وأمضى إيزدي قائلا : قواتنا المسلحة ستسحق جذور الظلم والاستبداد دون أي قيود جغرافية.

وأتم اللواء إيزدي تصريحاته قائلا : رسالتنا واضحة وهي" ثابتون على العهد مع شهدائنا حتى آخر رمق وسننتقم بكل حزم لدماء الإمام الشهيد.