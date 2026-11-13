قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة ثقة بين رموز الزمالك ومجلس الإدارة بسبب شركة الكرة.. ومخاوف من استغلال الملف انتخابيا
حجز 4 صانعات محتوى لبث مقاطع رقص خادشة
قبل شراء شقة.. 5 مخالفات قانونية احذر الوقوع فيها عند التعاقد على العقارات
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
هل يجوز عدم متابعة الإمام في سجود السهو؟.. الأزهر للفتوى يوضح الحكم
سعر الدولار في البنوك الآن
سعر الذهب في الصاغة الآن
بعد مظاهرات مليونية.. البرلمان الإسباني يقر تدابير لحماية الحق في السكن
أزمة إنفيديا تلاحق وزير تجارة ترامب.. ضغوط متصاعدة للإطاحة به
مصر ضد مالاوي.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 / 11 / 2026
مقـ.تل 10 أشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن وعمال مناجم الذهب غير الشرعيين بغينيا
امتد إلى 74 دولة.. مايكروسوفت تفشل في احتواء العطل العالمي وتحذر من تجدد توقف خدماتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع أول تعاملات له اليوم الجمعة 13-11-2026 على مستوى البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تداولات الدولار مقابل الجنيه ثباتا من دون تغيير منذ آخر يوم عمل في البنوك أمس الخميس.

سعر الدولار مقابل الجنيه

إجازة البنوك 

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك مساء أمس الخميس بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية والتي تبدأ اعتبارا من اليوم وحتي مساء غدًا السبت.

تحركات الدولار

وسجل سعر الدولار انخفاضاً على أساس أسبوعي بقيمة تبلغ 77 قرشًا.

سعر الدولار اليوم في البنوك

الجنيه يرتفع

وارتفعت قيمة الجنيه في مواجهة الدولار مقدار 0.014% منذ مطلع الأسبوع الجاري.

الدولار في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.38 جنيها للشراء و 53.48 جنيها للبيع.

سعر الدولار

أقل سعر دولار

وسجل سعر أقل دولار 53.34 جنيها للشراء و 53.44 جنيها للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وبلغ سعر ثاني أقل دولار 53.35 جنيها للشراء و 53.45 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، التعمير والإسكان، فيصل الاسلامي، التجاري الدولي CIB".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.37 جنيها للشراء و 53.47 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، قطر الوطيني QNB".

سعر الدولار في مصر

الدولار في أغلب البنوك

بلغ سعر الدولار في أغلب البنوك 53.39 جنيها للشراء و 53.49 جنيها للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، المصرف العربي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC،المصرف المتحد، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المصري الخليجي، الإسكندرية، مصر، الأهلي المصري،قناة السويس، البركة".

وسجل سعر الدولار 53.4 جنيها للشراء و53.6 جنيها للبيع في بنكي " الأهلي الكويتي، سايب".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر دولار

وصل أعلي سعر دولار 53.52 جنيها للشراء و 53.62 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 53.5 جنيها للشراء و 53.6 جنيها للبيع في بنك نكست.

سعر الدولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار في البنوك أقل سعر دولار أعلي سعر دولار الدولار مقابل الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يتراجع 1750 جنيها من القمة.. انهيار غير مسبوق في أسعار الذهب

مدبولي

بعد قرار الحكومة.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور الجديدة ورفع المرتبات مجددًا

حالة الطقس

الجو هيقلب في ثواني.. لو خارج أو مسافر بكرة الجمعة خلي بالك من "5 ساعات" على الطرق

زلزال - أرشيفية

عالم زلازل: إسرائيل على أعتاب كارثة مدمرة

أشرف بن شرقي

خاص | بن شرقي يحسم موقفه من الانتقال لـ بيراميدز .. تفاصيل

الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة.. انخفاض الرؤية وأمطار مرتقبة

احمد رتيب

صوته يلامس القلوب.. ظهور مؤثر لطبيب المنيا أحمد رتيب وهو يؤم المصلين قبل العثور على جثمانه

الحسين عموتة

خاص| عموتة يستقر على إعارة ثلاثي الأهلي في يناير.. اتفاق مع سيد عبد الحفيظ بشأن الراحلين

ترشيحاتنا

مياه الشرب

اعمل حسابك| قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة.. المواعيد والأماكن

قافلة طبية بالإسكندرية

مجانًا ولمدة 4 أيام.. بنك الشفاء يقدم خدمات طبية متخصصة لأهالي الإسكندرية

رخصة قيادة

دليل خدمات المرور.. خطوات استخراج أو تجديد رخصة القيادة إلكترونياً والرسوم المقررة

بالصور

فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق.. هل يعالج الحموضة ويساعد على التنحيف؟

فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق
فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق
فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد