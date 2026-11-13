سعر الدولار في البنوك الآن

استقر سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع أول تعاملات له اليوم الجمعة 13-11-2026 على مستوى البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تداولات الدولار مقابل الجنيه ثباتا من دون تغيير منذ آخر يوم عمل في البنوك أمس الخميس.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك مساء أمس الخميس بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية والتي تبدأ اعتبارا من اليوم وحتي مساء غدًا السبت.

تحركات الدولار

وسجل سعر الدولار انخفاضاً على أساس أسبوعي بقيمة تبلغ 77 قرشًا.

الجنيه يرتفع

وارتفعت قيمة الجنيه في مواجهة الدولار مقدار 0.014% منذ مطلع الأسبوع الجاري.

الدولار في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.38 جنيها للشراء و 53.48 جنيها للبيع.

أقل سعر دولار

وسجل سعر أقل دولار 53.34 جنيها للشراء و 53.44 جنيها للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وبلغ سعر ثاني أقل دولار 53.35 جنيها للشراء و 53.45 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، التعمير والإسكان، فيصل الاسلامي، التجاري الدولي CIB".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.37 جنيها للشراء و 53.47 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، قطر الوطيني QNB".

الدولار في أغلب البنوك

بلغ سعر الدولار في أغلب البنوك 53.39 جنيها للشراء و 53.49 جنيها للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، المصرف العربي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC،المصرف المتحد، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المصري الخليجي، الإسكندرية، مصر، الأهلي المصري،قناة السويس، البركة".

وسجل سعر الدولار 53.4 جنيها للشراء و53.6 جنيها للبيع في بنكي " الأهلي الكويتي، سايب".

أعلي سعر دولار

وصل أعلي سعر دولار 53.52 جنيها للشراء و 53.62 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 53.5 جنيها للشراء و 53.6 جنيها للبيع في بنك نكست.