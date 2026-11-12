سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 12 نوفمبر 2026 في البنوك

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، داخل البنوك الحكومية والخاصة، وسط اهتمام المواطنين والمستثمرين بمتابعة أحدث أسعار صرف العملة الأمريكية، إذ سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 53.60 جنيه للبيع و53.50 جنيه للشراء، وفقًا للأسعار الواردة في بيانات التعاملات.

وأظهرت أسعار الصرف المعلنة تباينًا محدودًا بين البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، حيث سجل الدولار في البنك المركزي المصري 53.62 جنيه للبيع و53.48 جنيه للشراء، بينما بلغ سعره في بنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB وبنك الإسكندرية والبنك العربي الإفريقي 53.60 جنيه للبيع و53.50 جنيه للشراء.

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وتأتي متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه ضمن الموضوعات التي تحظى باهتمام واسع لدى المتعاملين في السوق المصرفية، سواء الأفراد الراغبين في إجراء معاملات تتعلق بالعملة الأجنبية أو الشركات التي تتابع أسعار الصرف، إلى جانب المهتمين بالتغيرات اليومية في قيمة العملة الأمريكية داخل البنوك المصرية.

وتشمل قائمة البنوك التي سجلت أسعار الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك المركزي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية والبنك العربي الإفريقي وبنك التعمير والإسكان وبنك فيصل والبنك الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي.

كم سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم؟

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، نحو 53.62 جنيه للبيع و53.48 جنيه للشراء.

ويحظى سعر الدولار المعلن من البنك المركزي باهتمام المتابعين لحركة سوق الصرف، باعتباره أحد الأسعار المصرفية التي يحرص المواطنون والمستثمرون على متابعتها عند التعرف على مستويات تداول العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري.

وتأتي متابعة السعر المعلن من البنك المركزي بالتزامن مع رصد أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة، للتعرف على الفروق بين أسعار البيع والشراء لدى المؤسسات المصرفية المختلفة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس، نحو 53.60 جنيه للبيع و53.50 جنيه للشراء.

ويعد البنك الأهلي المصري من البنوك التي تحظى أسعار العملات الأجنبية المعلنة لديها بمتابعة واسعة من جانب العملاء، ولذلك يأتي سعر الدولار لديه ضمن أبرز مؤشرات البحث اليومية المتعلقة بأسعار الصرف في مصر.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 53.60 جنيه للبيع و53.50 جنيه للشراء خلال تعاملات اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026.

ويتابع العملاء أسعار العملة الأمريكية في بنك مصر ضمن متابعة أسعار الصرف المعلنة في البنوك المصرية، خاصة عند مقارنة أسعار البيع والشراء بين المؤسسات المصرفية المختلفة.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، خلال تعاملات اليوم الخميس، إلى نحو 53.60 جنيه للبيع و53.50 جنيه للشراء.

ويأتي سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ضمن قائمة الأسعار التي تحظى باهتمام المتابعين للسوق المصرفية، في ظل حرص العملاء على التعرف على أحدث مستويات صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري.

كم يبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم؟

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، نحو 53.60 جنيه للبيع و53.50 جنيه للشراء.

ويأتي ذلك ضمن مستويات أسعار الصرف المعلنة في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية، والتي سجلت أسعارًا متقاربة للعملة الأمريكية خلال التعاملات.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي اليوم

بلغ سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي نحو 53.60 جنيه للبيع و53.50 جنيه للشراء، خلال تعاملات اليوم الخميس.

ويأتي سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الإفريقي ضمن قائمة أسعار الدولار التي يحرص المتعاملون على متابعتها يوميًا، للتعرف على مستويات البيع والشراء ومقارنتها بالأسعار المعلنة لدى البنوك الأخرى.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم الخميس

وصل سعر الدولار الأمريكي في بنك التعمير والإسكان، خلال تعاملات اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، إلى نحو 53.59 جنيه للبيع و53.49 جنيه للشراء.

وتأتي هذه الأسعار ضمن مستويات التداول المعلنة في القطاع المصرفي المصري، مع استمرار اهتمام المتابعين برصد أسعار الدولار في البنوك المختلفة ومقارنة قيمة البيع والشراء.

سعر الدولار في بنك فيصل اليوم

حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل نحو 53.60 جنيه للبيع و53.50 جنيه للشراء، خلال تعاملات اليوم الخميس.

ويتابع العملاء أسعار الدولار في بنك فيصل إلى جانب أسعار الصرف المعلنة في بقية البنوك العاملة في مصر، بهدف التعرف على مستويات تداول العملة الأمريكية خلال التعاملات اليومية.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي اليوم الخميس 12 نوفمبر

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 53.56 جنيه للبيع و53.50 جنيه للشراء، وفقًا للأسعار الواردة خلال تعاملات اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026.

ويأتي سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي ضمن قائمة الأسعار المصرفية التي تشهد متابعة من جانب المهتمين بحركة العملة الأمريكية، خاصة عند إجراء مقارنات بين أسعار الصرف المعلنة في البنوك الحكومية والخاصة.

كم سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم؟

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 53.39 جنيه للبيع و53.29 جنيه للشراء، خلال تعاملات اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026.

وتأتي هذه الأسعار ضمن قائمة أسعار الدولار المعلنة في البنوك المصرية، والتي يحرص المتابعون على رصدها بصورة يومية للتعرف على مستويات صرف العملة الأمريكية ومقارنتها بين المؤسسات المصرفية المختلفة.

ما أبرز البنوك التي سجلت أسعار الدولار اليوم في مصر؟

تضمنت قائمة البنوك الواردة في بيانات تعاملات اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026 عددًا من المؤسسات المصرفية الحكومية والخاصة، وجاءت أسعار الدولار المعلنة لديها على النحو الآتي:

البنك المركزي المصري: 53.62 جنيه للبيع و53.48 جنيه للشراء.

البنك الأهلي المصري: 53.60 جنيه للبيع و53.50 جنيه للشراء.

بنك مصر: 53.60 جنيه للبيع و53.50 جنيه للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB: 53.60 جنيه للبيع و53.50 جنيه للشراء.

بنك الإسكندرية: 53.60 جنيه للبيع و53.50 جنيه للشراء.

البنك العربي الإفريقي: 53.60 جنيه للبيع و53.50 جنيه للشراء.

بنك التعمير والإسكان: 53.59 جنيه للبيع و53.49 جنيه للشراء.

بنك فيصل: 53.60 جنيه للبيع و53.50 جنيه للشراء.

البنك الأهلي الكويتي: 53.56 جنيه للبيع و53.50 جنيه للشراء.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 53.39 جنيه للبيع و53.29 جنيه للشراء.

وتعكس هذه البيانات مستويات أسعار الدولار المعلنة في البنوك المذكورة خلال بداية التعاملات الصباحية، مع وجود اختلافات بين أسعار البيع والشراء من بنك إلى آخر، وهو ما يجعل متابعة التحديثات المصرفية اليومية أمرًا مهمًا للراغبين في التعرف على أحدث أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.