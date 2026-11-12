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في لقائه بنواب الشعب.. وزير الري يؤكد أهمية ترشيد المياه وحل مشكلات إلقاء المخلفات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في لقائه بنواب الشعب.. وزير الري يؤكد أهمية ترشيد المياه وحل مشكلات إلقاء المخلفات

الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية
الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية
حنان توفيق

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بعدد من أعضاء مجلس النواب، للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بدوائرهم، حيث التقى بكل من النائب فتحي قنديل، والنائب جمال الفار، والنائبة عبير رخا، والنائب أمين مسعود، أعضاء مجلس النواب.

وقد أعرب الدكتور سويلم عن حرصه على لقاء النواب بشكل دوري، للتعرف على مقترحاتهم، والتوجيه ببحث الطلبات المقدمة من المواطنين ودراستها طبقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والنواب، بما يعزز التواصل بين أجهزة الدولة والمواطنين، ويسهم في التعامل الفعال مع التحديات التي تواجه قطاع المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

حسم طلبات التغطية وإحلال الكباري.. وزير الري للنواب: ندرّس استغلال أملاك الوزارة للمشروعات النفع العام

وأكد الدكتور سويلم على الدور المهم للنواب بالتعاون مع أجهزة الوزارة بالمحافظات في تعزيز التواصل مع المنتفعين وممثلي روابط مستخدمي المياه، للتأكيد على أهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها، والالتزام بتطبيق مناوبات الري وتطهير المساقي الخصوصية.

وتم خلال اللقاء مناقشة الطلبات المقدمة لإحلال وتجديد عدد من الكباري على الترع والمصارف، حيث وجه الدكتور سويلم بسرعة المعاينة على الطبيعة ودراسة الطلبات المقدمة، وتقييم الحالة الفنية للكباري، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لمدى الحاجة للإحلال أو الصيانة.

وفيما يخص الطلبات المقدمة بشأن تغطية أم جلاجل بمحافظة الدقهلية، فقد استعرض الدكتور سويلم مع السادة النواب مخاطر وسلبيات إقامة التغطيات على المجاري المائية، مشيرًا إلى ضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أي طلبات لتغطية المجاري المائية، ومؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والسادة النواب لإيجاد حلول مستدامة لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على المياه.

وفيما يخص الطلبات المقدمة بشأن استغلال أراضٍ مملوكة لوزارة الموارد المائية والري لإقامة مشروعات نفع عام، فقد وجه الدكتور سويلم أجهزة الوزارة المختصة ببحث هذه الطلبات، طبقًا لخطة الوزارة في التعامل مع الأملاك ذات الصلة بالموارد المائية والري.

الموارد المائية والري أجهزة الوزارة قطاع المياه

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