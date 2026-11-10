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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطاقة الشمسية في الزراعة.. حل لتوفير نفقات الري أم عبء جديد على المزارعين؟

الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية
شيماء مجدي

اتجهت الأنظار خلال السنوات الأخيرة إلى استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل طلمبات الري بالمزارع، باعتبارها أحد البدائل التي يمكن أن تخفف من اعتماد القطاع الزراعي على الوقود والكهرباء، خاصة مع ارتفاع تكاليف تشغيل الأراضي الزراعية، إلا أن هذا التوجه لا يخلو من تحديات تتعلق بتكاليف إنشاء المنظومة وإمكانية توفير الطاقة خلال ساعات الليل.

وتتميز أنظمة الري العاملة بالطاقة الشمسية بقدرتها على العمل في المناطق الزراعية النائية التي لا تصل إليها شبكات الكهرباء، وهو ما يفتح المجال أمام استصلاح وتشغيل مساحات جديدة من الأراضي، سواء في المناطق الصحراوية أو الأراضي الطينية، فضلًا عن إمكانية استخدامها في نظم الري النيلي والارتوازي، وفقًا لطبيعة مصدر المياه والتجهيزات المستخدمة.

مميزات الطاقة الشمسية في ري الأراضي الزراعية

وتأتي القدرة على خفض تكاليف التشغيل في مقدمة المزايا التي توفرها الطاقة الشمسية للمزارعين، حيث تقلل الحاجة إلى شراء الوقود اللازم لتشغيل ماكينات الري، أو تحمل فواتير الكهرباء، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار مصادر الطاقة التقليدية.

كما تتميز هذه المنظومات بانخفاض احتياجاتها للصيانة وطول العمر التشغيلي للألواح الشمسية، مقارنة بالعديد من معدات الري التقليدية، الأمر الذي يساعد على تقليل نفقات الصيانة والإصلاح على المدى الطويل.

ولا تقتصر فوائد الطاقة الشمسية على الجانب الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى الحفاظ على البيئة، باعتبارها مصدرًا نظيفًا ومتجددًا للطاقة، لا ينتج عن تشغيله انبعاثات ملوثة مباشرة، وهو ما يدعم جهود الحد من تلوث الهواء والحفاظ على الموارد الطبيعية.

ارتفاع التكلفة والتشغيل ليلًا.. أبرز التحديات

ورغم المزايا المتعددة، فإن استخدام الطاقة الشمسية في الري يواجه عددًا من التحديات، يأتي في مقدمتها ارتفاع التكلفة الاستثمارية عند بدء التنفيذ، إذ يحتاج المزارع إلى توفير مبالغ كبيرة لشراء الألواح الشمسية والمضخات والمعدات والأجهزة اللازمة لتشغيل المنظومة.

ويمثل عدم توافر أشعة الشمس خلال ساعات الليل تحديًا آخر أمام المزارعين، خاصة أن بعض المحاصيل تحتاج إلى انتظام مواعيد الري على مدار اليوم، وهو ما يتطلب توفير بطاريات لتخزين الطاقة الشمسية واستخدامها ليلًا.

لكن ارتفاع أسعار بطاريات التخزين وتكاليف استبدالها يجعلها عبئًا إضافيًا على المزارع، ويضعه أمام تحدٍ يتعلق بتحمل نفقات جديدة لتأمين احتياجات الري ليلًا، أو الاكتفاء بتشغيل المنظومة خلال ساعات النهار وإعادة تنظيم مواعيد الري بما يتناسب مع طبيعة المحصول واحتياجاته.

وبين ما توفره الطاقة الشمسية من خفض لنفقات التشغيل والحفاظ على البيئة، وما تفرضه من أعباء استثمارية في بداية المشروع وتكاليف إضافية لتخزين الطاقة، تظل إمكانية التوسع في استخدامها مرتبطة بتوفير حلول تمويلية مناسبة وتيسيرات تساعد المزارعين على التحول إلى نظم الري بالطاقة المتجددة.

الطاقة الشمسية الزراعة المزارعين

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