قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم أوكراني بمسيرات يقطع الكهرباء عن لوجانسك ومناطق مجاورة
أستاذ طب نفسي: العزلة الاجتماعية تضعف الجهاز المناعي وتصيب الإنسان بالخرف
ضغوط لإشعال الصراع.. نتنياهو يطارد ترامب باتصالات يومية لاستئناف حرب إيران
ماذا أصلي إذا استيقظت قبل الشروق بقليل.. الفريضة أولا أم السُنة؟
لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة
هيرجع تاني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر
اطووا أوراقكم.. رضائي يطالب أمريكا بالاستسلام للشروط الإيرانية السبعة
هل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر تقضي الحوائج؟.. فيها 5 عجائب
أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. البيضاء بكام والبانيه؟
حتحوت يكشف رد فعل ياسر إبراهيم بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر
محمد عبدالجليل: حسام حسن سيعود لتدريب منتخب مصر بعد عامين
حسن الخاتمة.. وفاة مسن خلال أداء صلاة الفجر داخل مسجد في المنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة تتحرك لمواجهة التغيرات المناخية.. مشروع دولي لتحسين خصوبة الأراضي القلوية بسوهاج

محطة شندويل
محطة شندويل
شيماء مجدي

استضافت محطة البحوث الزراعية بشندويل في محافظة سوهاج، التابعة لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، ورشة العمل الأولى للمشروع الدولي «الزراعة الإيكولوجية وإدارة الأراضي لمقاومة تأثير تغير المناخ على التربة القلوية في منطقة البحر الأبيض المتوسط» (ACCLAIMED)، بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين بمركز البحوث الزراعية، وذلك في إطار جهود تطوير نظم زراعية مستدامة وتعزيز قدرة الأراضي القلوية على التكيف مع التغيرات المناخية.

يأتي تنظيم الورشة تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز التعاون البحثي الدولي وتطوير النظم الزراعية المستدامة، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

افتتح فعاليات الورشة، نيابة عن الدكتور مجاهد عمار، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، الدكتور تامر فاروق متولي، وكيل المعهد، بحضور الدكتور تامر سعفان، مدير المكتب الفني للمعهد، والدكتور عادل الجارحي، رئيس قسم بحوث المحاصيل البقولية، والدكتور أبو بكر الدقاق، مدير المحطة الإقليمية لمصر العليا، والدكتور يوسف القاضي، مدير محطة البحوث الزراعية بشندويل، إلى جانب عدد من الباحثين والمتخصصين.

وتناولت الورشة أهداف المشروع وخطته البحثية، مع التركيز على تطوير نظم زراعية مستدامة تعتمد على تعاقب زراعة محصولي القمح واللوبيا، بما يسهم في تحسين خصائص الأراضي القلوية، ورفع كفاءة استخدام العناصر الغذائية، والحد من الاعتماد على الأسمدة الكيماوية، فضلًا عن تعزيز قدرة النظم الزراعية على التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

وعلى هامش الفعاليات، أجرى المشاركون زيارة حقلية لمتابعة نتائج الموسم الأول لزراعة محصول اللوبيا، والوقوف على أداء الأصناف المختلفة تحت الظروف الحقلية بمحطة شندويل، إلى جانب مناقشة الخطوات التنفيذية والتجارب المستقبلية الخاصة بتطبيق الدورة الزراعية بين محصولي اللوبيا والقمح.

ويُنفذ المشروع في مصر بتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، في إطار برنامج الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط (PRIMA)، بمشاركة مؤسسات بحثية من خمس دول هي مصر وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا، وتستمر أنشطته لمدة ثلاث سنوات.

ويمثل مركز البحوث الزراعية الجانب المصري في المشروع من خلال معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية، ممثلًا في الدكتور خالد هاشم رضوان، الباحث الرئيسي للمشروع من الجانب المصري، بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، بمشاركة الدكتور يوسف محسن فلتاؤوس.

ويستهدف المشروع دراسة التغيرات التي تطرأ على صحة التربة والمجتمعات الميكروبية المرتبطة بجذور النباتات، في ظل تطبيق نظم مختلفة للدورة الزراعية، بما يتيح الاستفادة من الكائنات الدقيقة في تحسين خصائص التربة وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي.

الزراعة التغيرات المناخية الزراعة الإيكولوجية التربة القلوية نظم زراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء

رفع حد أجور المعلمين لـ15 ألف جنيه خلال عامين وتحسين دخول أساتذة الجامعات.. أبرز قرارات اجتماع رئيس الوزراء

الطقس غدا

الطقس غدا.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة تضرب بعض المحافظات

ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنوك المصرية

ارتفع من جديد .. سعر الريال السعودي وصل لكام في البنوك اليوم الإثنين؟

احمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يطلب 100 مليون جنيه للمشاركة في مشهد بمسلسل «عشماوي» مع محمد رمضان

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب يرتفع في مصر تزامنا مع الارتفاع العالمي.. وزيادة مفاجئة في عيار 21 و24 اليوم

أسعار الوقود اليوم في مصر 9 نوفمبر 2026.. البنزين والسولار والبوتاجاز

أسعار الوقود اليوم في مصر الآن .. البنزين والسولار والبوتاجاز

إيران وأمريكا

مليارات مقابل اليورانيوم.. صفقة قطرية باكستانية لإنهاء المواجهة الأمريكية الإيرانية

محمد صلاح

لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة

ترشيحاتنا

حسام حسن

علاء نبيل يكشف كواليس رحيل حسام حسن: محمد صلاح أخطأ في تصرفه

مودي شلاطة

مودي شلاطة: عبد الناصر محمد مظلوم إعلاميًا.. وأفضل مباراة لي هذا الموسم أمام الأهلي

ناصر ماهر

بشير التابعي: ناصر ماهر أفضل بديل لإمام عاشور في منتخب مصر

بالصور

خدمات تنظيم الأسرة مجانًا.. أماكن الحصول على اللولب والحبوب وحقن منع الحمل

تنظيم الاسرة
تنظيم الاسرة
تنظيم الاسرة

منهم فاروق فلوكس ومدحت العدل وآسر ياسين.. تعرف على تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي

تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي
تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي
تكريمات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

تحذيرات ابل

99 دولة تحت التهديد.. ماذا يحدث لمستخدمي آيفون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد