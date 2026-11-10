الزراعة تتحرك لمواجهة التغيرات المناخية.. مشروع دولي لتحسين خصوبة الأراضي القلوية بسوهاج

استضافت محطة البحوث الزراعية بشندويل في محافظة سوهاج، التابعة لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، ورشة العمل الأولى للمشروع الدولي «الزراعة الإيكولوجية وإدارة الأراضي لمقاومة تأثير تغير المناخ على التربة القلوية في منطقة البحر الأبيض المتوسط» (ACCLAIMED)، بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين بمركز البحوث الزراعية، وذلك في إطار جهود تطوير نظم زراعية مستدامة وتعزيز قدرة الأراضي القلوية على التكيف مع التغيرات المناخية.

يأتي تنظيم الورشة تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز التعاون البحثي الدولي وتطوير النظم الزراعية المستدامة، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

افتتح فعاليات الورشة، نيابة عن الدكتور مجاهد عمار، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، الدكتور تامر فاروق متولي، وكيل المعهد، بحضور الدكتور تامر سعفان، مدير المكتب الفني للمعهد، والدكتور عادل الجارحي، رئيس قسم بحوث المحاصيل البقولية، والدكتور أبو بكر الدقاق، مدير المحطة الإقليمية لمصر العليا، والدكتور يوسف القاضي، مدير محطة البحوث الزراعية بشندويل، إلى جانب عدد من الباحثين والمتخصصين.

وتناولت الورشة أهداف المشروع وخطته البحثية، مع التركيز على تطوير نظم زراعية مستدامة تعتمد على تعاقب زراعة محصولي القمح واللوبيا، بما يسهم في تحسين خصائص الأراضي القلوية، ورفع كفاءة استخدام العناصر الغذائية، والحد من الاعتماد على الأسمدة الكيماوية، فضلًا عن تعزيز قدرة النظم الزراعية على التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

وعلى هامش الفعاليات، أجرى المشاركون زيارة حقلية لمتابعة نتائج الموسم الأول لزراعة محصول اللوبيا، والوقوف على أداء الأصناف المختلفة تحت الظروف الحقلية بمحطة شندويل، إلى جانب مناقشة الخطوات التنفيذية والتجارب المستقبلية الخاصة بتطبيق الدورة الزراعية بين محصولي اللوبيا والقمح.

ويُنفذ المشروع في مصر بتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، في إطار برنامج الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط (PRIMA)، بمشاركة مؤسسات بحثية من خمس دول هي مصر وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا، وتستمر أنشطته لمدة ثلاث سنوات.

ويمثل مركز البحوث الزراعية الجانب المصري في المشروع من خلال معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية، ممثلًا في الدكتور خالد هاشم رضوان، الباحث الرئيسي للمشروع من الجانب المصري، بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، بمشاركة الدكتور يوسف محسن فلتاؤوس.

ويستهدف المشروع دراسة التغيرات التي تطرأ على صحة التربة والمجتمعات الميكروبية المرتبطة بجذور النباتات، في ظل تطبيق نظم مختلفة للدورة الزراعية، بما يتيح الاستفادة من الكائنات الدقيقة في تحسين خصائص التربة وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي.