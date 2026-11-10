ضغوط لإشعال الصراع.. نتنياهو يطارد ترامب باتصالات يومية لاستئناف حرب إيران

كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية عن تصاعد الخلافات الدبلوماسية خلف الكواليس بشأن مستقبل المواجهة العسكرية مع إيران، في ظل ضغوط يمارسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستئناف الضربات العسكرية ضد طهران، مقابل تحركات تقودها أطراف داخل الإدارة الأمريكية وخارجها للحيلولة دون تجدد الحرب ودفع واشنطن نحو تسوية سياسية.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي مطلع على المحادثات أن نتنياهو يجري اتصالات يومية مع ترامب، بهدف إقناعه باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران، في حين تسعى أطراف معارضة للعودة إلى الحرب داخل البيت الأبيض وخارجه إلى التصدي لهذه الضغوط.

وأضاف الدبلوماسي أن عددا من قادة المنطقة يحثون الرئيس الأمريكي على تجنب التصعيد العسكري وإعطاء الأولوية للمفاوضات، محذرين من أن تجدد الهجمات قد يدفع إيران إلى تنفيذ ردود عسكرية من شأنها توسيع نطاق المواجهة وإشعال المنطقة مجددا.

وبحسب التقرير، أثارت التحركات الإسرائيلية مخاوف الوسطاء من انهيار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أشهر، لا سيما في ظل استمرار التوترات في مضيق هرمز، وانعكاساتها على أسواق الطاقة وحركة الملاحة الدولية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصريحات لترامب تحدث فيها عن وجود «زخم إيجابي» باتجاه إنهاء الحرب، وذلك عقب اجتماعه في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن استئناف الضربات العسكرية ضد إيران يبدو مستبعدا في المرحلة الراهنة، مع تأكيده احتفاظ القوات الأمريكية بجاهزيتها للتحرك حال تغيرت الظروف.

وفي السياق ذاته، كشف التقرير أن دولا خليجية، من بينها قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت، تفضل استمرار الوضع الراهن وتجنب استئناف العمليات العسكرية، بما يعكس دعما إقليميا لاحتواء التصعيد وإفساح المجال أمام الحلول الدبلوماسية.

مقترح اتفاق مؤقت

وعلى صعيد الجهود الدبلوماسية، أفادت «فايننشال تايمز» بأن الوسطاء يعملون على بلورة اتفاق مؤقت يستند إلى مقترح إيراني، يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي، والسماح باستئناف صادرات النفط الإيرانية، والإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة.

ويهدف المقترح، وفق التقرير، إلى تهيئة الظروف أمام استئناف المفاوضات والتوصل إلى تسوية أوسع، في وقت تتزايد فيه الضغوط الإقليمية والدولية لتجنب العودة إلى المواجهة العسكرية، وسط استمرار الخلافات بين واشنطن وطهران بشأن شروط إنهاء الحرب وترتيبات المرحلة المقبلة.