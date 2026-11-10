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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة تنتقد إسرائيل بسبب فيضانات غزة.. 26 ألف أسرة تضررت وآلاف الخيام غرقت

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أعلنت الأمم المتحدة، اتفاقها مع تقييم مجلس السلام بشأن عدم كفاية استجابة إسرائيل لأزمة الفيضانات التي ضربت قطاع غزة، مطالبة تل أبيب بالسماح بإدخال المزيد من مواد ومعدات الإيواء لمساعدة النازحين على مواجهة الظروف الجوية القاسية.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي، إن المنظمة تتفق بشكل كامل مع الانتقادات الموجهة إلى جهود إسرائيل في توفير المأوى المناسب لسكان القطاع، مؤكدًا إمكانية إدخال المزيد من المساكن المؤقتة، لكن ذلك يتطلب الحصول على موافقة السلطات الإسرائيلية لعبورها من نقاط التفتيش.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع في غرق مخيمات النازحين وتدمير آلاف الخيام، فيما أفادت الأمم المتحدة بغرق رضيع ومقتل ثلاثة أطفال وامرأة على الأقل، إثر انهيار كثيب رملي على الخيام التي كانوا يقيمون بها.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أبلغت أكثر من 26 ألف أسرة عن تعرض ملاجئها أو ممتلكاتها لأضرار جراء الفيضانات، بينما لا تزال أكثر من 150 ألف خيمة خارج القطاع بانتظار السماح بإدخالها.

وأوضحت المنظمة أن فرقها الإنسانية تعمل على ضخ مياه الفيضانات وتحسين شبكات الصرف الصحي، وتعزيز مواقع النزوح باستخدام أكياس الرمل، إلى جانب توزيع المساعدات والإمدادات الطارئة، لكنها أشارت إلى نقص المعدات اللازمة للتعامل مع حجم الأزمة.

وفي بيان صدر الاثنين، دعا مجلس السلام إسرائيل إلى الموافقة الفورية على إدخال مستلزمات الشتاء، محذرًا من أن التأخير في توفيرها أدى إلى تفاقم حالة الطوارئ الإنسانية التي كان من المتوقع حدوثها مع حلول فصل الشتاء.

كما دعا المجلس حركة حماس إلى نزع سلاحها ونقل السلطة الحاكمة، وفقًا لخطة السلام.

وفي سياق متصل، كشفت الأمم المتحدة عن استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق مأهولة بالسكان في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا.

وقال فرحان حق إن موظفين أمميين كانوا يزورون موقعًا للنازحين غرب ما يُعرف بالخط الأصفر في مدينة غزة، السبت، اضطروا إلى الاحتماء بعد سماع إطلاق نار بالقرب منهم، مؤكدًا عدم إصابة أي من أفراد الفريق.

وجددت الأمم المتحدة دعوتها إلى حماية المدنيين والالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني.

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