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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الغربية.. 120مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

حررت إدارة مرور الغربية،  120مخالفة متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة مركبات ودراجات مخالفة.

حملات مرورية 


تلقى اللواء رشاد فاروق مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد هانى عزيز مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط   120 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

ردع مخالفين قانونيا 


كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 49 ألفا و100 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي حملات مرورية ردع مخالفين قائدي المركبات والسيارات

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