الغربية.. تحرير 27 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 27 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز كفرالزيات، خلال 24 ساعة.

حملات تموينية



واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية وترأسها أحمد فتحى مدير إدارة تموين مركز كفرالزيات وضمت أحمد مبروك رئيس قسم الرقابة التموينية بالإدارة، التفتيش على المخابز فى مركز كفرالزيات، وحررت 27 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

ردع مخالفين



تأتى الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالى الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.