اللي يفوته زرع هاتور يستنى لما السنة تدور.. توصيات ذهبية للمزارعين قبل فوات الأوان

أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، أن شهر هاتور، الذي يبدأ اليوم 10 نوفمبر ويستمر حتى 9 ديسمبر، يمثل محطة مهمة في الموسم الزراعي الشتوي، باعتباره شهر الغلة والرزق، وبداية مرحلة من التغيرات الجوية التي تنعكس بصورة مباشرة على نمو المحاصيل الزراعية واحتياجاتها.

وأوضح فهيم خلال تصريحات له ،أن شهر هاتور، وهو الشهر الثالث في التقويم القبطي، يرتبط تاريخيًا بموسم الزراعة والخير، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، وترتفع معدلات الرطوبة، ويزداد ظهور الندى والشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، بالتزامن مع نشاط فرص سقوط الأمطار الخريفية، وهي عوامل تستوجب من المزارعين الانتباه إلى برامج الخدمة والتغذية والوقاية من الأمراض والآفات.

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن هذه الفترة تتطلب التعامل مع كل محصول وفقًا لاحتياجاته الفسيولوجية والظروف الجوية المحيطة به، مقدمًا حزمة من التوصيات الفنية للمزارعين خلال شهر هاتور، للحفاظ على المحاصيل وتحقيق أفضل إنتاجية ممكنة.

القمح والفول البلدي.. توصيات مهمة في بداية الموسم

وفيما يتعلق بمحصول القمح، شدد فهيم على ضرورة الالتزام بالخماسية الذهبية لنجاح المحصول، والتي تشمل اختيار الصنف المناسب وفقًا للخريطة الصنفية، والزراعة على المصاطب باستثناء الأراضي الملحية، والالتزام بمواعيد الزراعة المناسبة، واستخدام التقاوي المعتمدة قدر الإمكان، وعدم تأخير رية المحاياة عن 22 إلى 25 يومًا من الزراعة، مع ضرورة المكافحة المبكرة للحشائش.

وبالنسبة للفول البلدي، أوصى بسرعة الانتهاء من زراعته في الوجه البحري، مع الاهتمام بمكافحة المن والهالوك في الوجه القبلي، موضحًا أن الأراضي التي تعاني من الإصابة بالهالوك يُفضل تأخير زراعتها إلى منتصف شهر هاتور، خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر، مع اختيار الأصناف المناسبة، ومنها جيزة 716 وجيزة 843، بينما يمكن استخدام صنف سخا 1 في الأراضي التي تعاني من ارتفاع نسبي في الملوحة.

المحاصيل الطبية والعطرية والخضر.. المكافحة المبكرة ضرورة

وأكد فهيم أن الظروف الجوية خلال شهر هاتور تعد مناسبة لزراعة العديد من المحاصيل الطبية والعطرية، مثل الكمون واليانسون والكراوية والشمر والكزبرة والشيح، مشيرًا إلى أهمية إضافة الكبريت الزراعي خلال تجهيز الأرض، لما له من دور في تحسين جودة المحصول ورفع تركيز الزيوت، مع ضرورة الاهتمام بالمكافحة المبكرة للحشائش.

وأضاف أن محصول الكمون يحتاج إلى عناية خاصة، لا سيما في الأراضي التي سبق زراعتها بالمحصول، مع الاهتمام بإجراءات تجهيز التربة والوقاية من المشكلات المرضية.

وفيما يتعلق بالجزر والبسلة، أوصى بدعم النباتات بالعناصر والمركبات المناسبة، ومنها الطحالب البحرية والفوسفور والماغنسيوم والفولفيك، لافتًا إلى أن بعض زراعات البسلة المبكرة بدأت الدخول في مرحلة التزهير، ما يستدعي الاهتمام بالتغذية الفوسفورية ومتابعة التبقعات المرضية والتعامل معها وفق التوصيات الفنية.

البطاطس والثوم والبصل.. الحذر من الأمراض الفطرية

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن البطاطس الشتوية ستشهد خلال الفترة المقبلة زيادة في النمو الخضري، وهو ما يتطلب خفض معدلات التسميد النيتروجيني والتوجه إلى التغذية البوتاسية، بما يساعد على تكوين الدرنات وتحسين التحجيم.

وشدد على ضرورة عدم التسرع في زراعة البطاطس الصيفية قبل 25 نوفمبر، وفقًا للتوصيات الفنية الخاصة بالمحصول.

وبالنسبة للثوم والبصل، أكد أهمية المكافحة المبكرة لحشرة التربس، باعتبارها من الآفات التي تساهم في تهيئة الظروف لظهور بعض الأمراض، مع الاهتمام بالتغذية الفوسفورية خلال مراحل النمو المختلفة.

كما حذر من الإصابة المبكرة بمرض لفحة الاستيمفيليوم في زراعات الثوم بالوجه القبلي، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة والتدخل بالمبيدات الموصى بها وفقًا للتشخيص الفني.

الفراولة والفاصوليا والطماطم.. متابعة دقيقة للآفات والأمراض

وأوضح فهيم أن زراعات الفراولة المبكرة بدأت الدخول في مراحل التزهير والإثمار، وهو ما يستدعي ترشيد التسميد النيتروجيني والاهتمام ببرامج التغذية المناسبة لهذه المرحلة، مع متابعة الإصابة بالتبقعات وأعفان الجذور والتربس والحشرات المختلفة.

وحذر من خطورة مرض النيوبيستالوتيوبسيس، المعروف باسم «البستولوبيا»، والذي أصبح يمثل مشكلة متزايدة في بعض زراعات الفراولة، مشددًا على ضرورة المتابعة والوقاية المبكرة.

وفيما يخص الفاصوليا، نبه إلى ضرورة الانتباه إلى ذبابة الفاصوليا، لما قد تسببه من أضرار تفتح الطريق أمام الإصابة بأعفان الجذور، خاصة مع ارتفاع الرطوبة، فضلًا عن أهمية متابعة العفن الأبيض واللفحة الهالية، والاهتمام بالتغذية الفوسفورية والبوتاسية.

أما الطماطم، فأوصى بمتابعة البياض الدقيقي والتبقع البكتيري، موضحًا أن التفاف الأوراق إلى أعلى قد يرتبط بنقص بعض العناصر الغذائية، ولا يعني بالضرورة الإصابة بفيروس، وهو ما يستوجب التشخيص الدقيق قبل اتخاذ إجراءات المكافحة، مع عدم التسرع في استخدام مثبتات العقد خلال هذه المرحلة.

وبالنسبة لمحاصيل الفلفل والخيار والكوسة والباذنجان، أكد أهمية الاهتمام ببرامج التغذية وتحسين التحجيم، مع ضرورة متابعة تربس الأزهار والتعامل معه مبكرًا.

الكتان والبرسيم والبنجر وقصب السكر

وفيما يتعلق بمحصول الكتان، أوصى فهيم بالالتزام بمواعيد الزراعة المثلى، خاصة خلال النصف الأول من نوفمبر، مشيرًا إلى أن الأسبوع الحالي يعد من الفترات المناسبة للزراعة، مع تفضيل استخدام آلات التسطير الحديثة، والاهتمام بإضافة السوبر فوسفات والكبريت الزراعي خلال تجهيز الأرض.

وأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى توقعات مبشرة لموسم الكتان، مع ضرورة الالتزام بالتوصيات الفنية منذ بداية الزراعة.

كما أوصى في زراعات البرسيم والحلبة حديثة الزراعة بالاهتمام بالتغذية الفوسفورية، سواء باستخدام حمض الفوسفوريك أو منقوع السوبر فوسفات، لدعم نمو النباتات خلال مراحلها الأولى.

وبالنسبة لمحصول البنجر، أوضح أن التسميد النيتروجيني يستمر وفق الاحتياجات الفنية حتى عمر 90 يومًا، ثم يبدأ التوجه تدريجيًا إلى التسميد البوتاسي، مشددًا على أهمية الفوسفور في المراحل الأولى من عمر النباتات، خاصة مع انخفاض حرارة التربة، لما له من دور في دعم نمو الجذور.

وأشار إلى أن قصب السكر يحتاج خلال هذه الفترة إلى الاهتمام بالتغذية البوتاسية، باعتبارها عنصرًا مهمًا في عمليات تخزين السكر وتحسين جودة المحصول.

الأشجار المثمرة.. استعداد مبكر للموسم المقبل

وعلى صعيد الأشجار المثمرة، أوصى رئيس مركز معلومات تغير المناخ بإجراء عمليات النظافة والخدمة الشتوية لأشجار المانجو، والتخلص من بقايا الموسم السابق، ومتابعة الإصابة بالحشرات القشرية، مع الاهتمام بالتغذية بعنصر الزنك، والعمل على التخلص من العفن الهبابي.

وبالنسبة للزيتون، أكد أن الخدمة الشتوية خلال هذه الفترة تمثل خطوة مهمة للاستعداد للموسم الإنتاجي المقبل، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ العمليات الزراعية اللازمة لدعم الأشجار وتحسين فرص الإنتاج.

وفيما يتعلق بأشجار الفاكهة متساقطة الأوراق، مثل الخوخ والمشمش والعنب، توقع فهيم تسجيل ساعات برودة مبكرة خلال الموسم الحالي، مع احتمالات تعرض البلاد لشتاء بارد نسبيًا، وهو ما يستدعي تنفيذ عمليات التقليم والخدمة المناسبة لمساعدة الأشجار على الاستعداد للمرحلة المقبلة.

وحذر بشكل خاص من التبكير في رش العنب خلال شهر نوفمبر، لما قد يترتب عليه من اضطرابات فسيولوجية تؤثر على دورة نمو الأشجار، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالتوقيتات الفنية المناسبة وعدم الانسياق وراء ظهور نموات مبكرة.

أما الموالح، فأوصى بالاهتمام ببرامج تحسين التحجيم والتلوين الطبيعي الآمن للثمار، وفقًا للاحتياجات الفنية للمحصول.

واختتم الدكتور محمد علي فهيم تصريحاته بالتأكيد على أن شهر هاتور يمثل مرحلة مهمة في تحديد ملامح الموسم الزراعي الشتوي، وأن نجاح المزارع لا يعتمد فقط على اختيار المحصول، وإنما على دقة تنفيذ العمليات الزراعية في توقيتها الصحيح، والمتابعة المستمرة للتغيرات الجوية والآفات والأمراض، قائلًا إن «قيراط تركيز خير من فدان رحرحة»، مشددًا على أهمية الأخذ بالأسباب والالتزام بالتوصيات الفنية، مع التوكل على الله في تحقيق موسم زراعي ناجح ومبشر بالخير.