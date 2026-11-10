الموقف صعب.. باسم علي يروي تفاصيل صادمة عن استبعاده من جهاز المنتخب

كشف باسم علي، لاعب الأهلي السابق، تفاصيل استبعاده من الجهاز الفني لمنتخب مصر، بعد اختياره ضمن الجهاز المعاون للمدير الفني الجديد علي ماهر، موضحًا أنه فوجئ بالقرار قبل انطلاق أول تدريب بنصف ساعة، بسبب عدم حصوله على الرخصة التدريبية A.

وقال باسم علي، خلال تصريحاته عبر قناة «MBC مصر»: «مظنش إن الموقف ده مر على حد، الحمد لله على كل حال، ربنا بيختارلي الأفضل، وثقتي في ربنا كبيرة جدًا».

وأضاف: «بشكر كابتن علي ماهر على ثقته واختياري في الجهاز الفني رغم اللي حصل، والقائمة الحالية هي اختيارات علي ماهر والجهاز الفني الحالي بالكامل».

وأوضح باسم علي أن علي ماهر كان يشعر بالحزن أثناء إبلاغه بقرار الاستبعاد، قائلًا: «كابتن علي ماهر كان زعلان وهو بيبلغني بالقرار، وقالي أنا مش عاوزك تتضايق، ده خير ونصيب».

وتحدث عن كواليس استبعاده، مؤكدًا أنه كان من المفترض إبلاغه بأزمة الرخصة التدريبية قبل انضمامه إلى الجهاز الفني، بدلًا من استبعاده بعد حضوره إلى المعسكر، مشيرًا إلى أنه كان يمتلك رخصتي C وD، ولم يتواصل معه أي مسؤول في اتحاد الكرة بشأن اشتراط الحصول على الرخصة A وقت اختياره.

وتابع: «قبل التمرين بنص ساعة اتبلغت من كابتن علي ماهر إني مش هبقى موجود في الجهاز الفني للمنتخب، عشان أنا مش حاصل على الرخصة A وده مخالف لمعايير الكاف، قولتله مفيش أي مشكلة، ولميت شنطتي وروحت».

واختتم باسم علي تصريحاته بالتأكيد على أن تركيزه حاليًا ينصب على دعم علي ماهر، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة مع منتخب مصر، قائلًا: «قبل ما يكون مدربي وقبل ما أكون معاه في الجهاز الفني هو أخ كبير ليا، ربنا يكرمه ويبقى خير ليه ويحقق بداية موفقة بالفوز في ماتشين مالاوي، دي أهم حاجة عندي، وشرف لأي حد يمثل منتخب مصر».