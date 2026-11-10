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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ماهر فرغلي: الحكم النهائي بإدراج الإخوان كيانًا إرهابيًا يغلق الباب أمام عودة التنظيم إلى مصر

ماهر فرغلي
ماهر فرغلي
عبد الخالق صلاح

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي، إن الحكم الصادر بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية يمثل قرارًا نهائيًا وباتًا بتصنيف التنظيم كيانًا إرهابيًا، مشيرًا إلى أن آثاره تمتد لتشمل المنتمين إليه، وكذلك دوائر التعاطف والتأثير المرتبطة به.

وأوضح "فرغلي" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن القرار يحمل تداعيات مهمة على المستوى الأمني، فضلًا عن تأثيره على الجهات الممولة للتنظيم، مؤكدًا أن نهائية الحكم تمثل فارقًا جوهريًا في التعامل القانوني والأمني مع الجماعة.

وأضاف أن أبرز ما يترتب على الحكم هو إغلاق الطريق أمام التنظيم لممارسة نشاطه داخل مصر تحت لافتة جماعة الإخوان، بما يسد المنافذ أمام أي محاولات لإعادة إحياء نشاطه.

وأشار إلى أن القرار يضع حدًا للرهانات المتعلقة بإمكانية إجراء مصالحة مع الجماعة، موضحًا أن بعض قيادات التنظيم كانت تعول على احتمالات تراجع الدولة عن موقفها وقبول عودة الجماعة إلى المجتمع.

واختتم فرغلي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكم يعكس، بحسب تقديره، إصرار الدولة على موقفها من جماعة الإخوان وتصنيفها كيانًا إرهابيًا، ويغلق الباب أمام الرهان على عودة التنظيم للعمل بصورة رسمية داخل البلاد.

ماهر فرغلي الحكم النهائي داخل مصر

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