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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا.. حصد 5 مراكز متقدمة جمهورياً فى مسابقات الاتحادات الطلابية.. مقتل شخص وإصابة آخر على يد شقيقهما خلال مشاجرة ميراث

جولة تعليم قنا
جولة تعليم قنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، مستشفيات قنا الجامعية تنجح في إجراء منظار شعبي دقيق بجوار سرير مريض خارج غرفة العمليات ، مجمع إعلام قنا يناقش دور برامج الحماية الاجتماعية في تحقيق الاستقرار المجتمعي، إصابة 4 تلاميذ في انقلاب سيارة ربع نقل، تعليم قنا يحصد 5 مراكز متقدمة جمهورياً فى مسابقات الاتحادات الطلابية، المستشفيات الجامعية تستقبل 7 طالبات إثر إصابتهن في حادث سير بدشنا، مقتل شخص وإصابة آخر على يد شقيقهما خلال مشاجرة بسبب خلافات ميراث.
 

خارج غرفة العمليات.. مستشفيات قنا الجامعية تنجح في إجراء منظار شعبي دقيق بجوار سرير مريض

نجح فريق طبي بمستشفيات قنا الجامعية، في إجراء منظار شعبي دقيق لاستخراج أنبوبة حنجرية، في تدخل طبي عاجل أُجري بجوار سرير المريض داخل مبنى المرزوقي للطوارئ والإصابات، نظرًا لخطورة حالته الصحية وعدم استقرار علاماته الحيوية وانخفاض مستوى الأكسجين بالدم في إطار حرص المستشفيات على سرعة التعامل مع الحالات الحرجة وتوفير الخدمات الطبية التخصصية.
 

تكمن أهمية التدخل الطبي في إجراء المنظار بجوار سرير المريض دون الحاجة إلى نقله لغرفة العمليات، تجنبًا للمخاطر المحتملة نتيجة عدم استقرار حالته الصحية، وضمانًا لسرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة، وهو ما يعكس جاهزية الفرق الطبية وقدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة في الظروف الاستثنائية.
 


 

مجمع إعلام قنا يناقش دور برامج الحماية الاجتماعية في تحقيق الاستقرار المجتمعي

نظم مجمع إعلام قنا، ندوة إعلامية بعنوان "برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المجتمعي"، وذلك في إطار جهود قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات لنشر الوعي بالقضايا المجتمعية والتنموية، والتعريف بجهود الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، ضمن الحملة الإعلامية لقطاع الإعلام الداخلي تحت شعار "وعي يحمي وإعلام يبني" تحت رعاية السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، وبإشراف اللواء دكتور تامر شمس الدين، رئيس قطاع الإعلام الداخلي.
 

أقيمت فعاليات الندوة بقاعة مجمع إعلام قنا واستهدفت الندوة الرائدات الاجتماعيات وطلاب المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية، حاضر بالندوة محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، بحضور يوسف محمد  رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وعدد من ممثلي المؤسسات التنفيذية والمجتمعية، وأدار اللقاء سهير السيد عبدالرازق، مسئول البرامج بمجمع إعلام قنا.

إصابة 4 تلاميذ في انقلاب سيارة ربع نقل بقنا

أصيب 4 تلاميذ، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل " كبود" بالقرب من طريق الحمامدة التابعة لمركز دشنا، شمال قنا، أثناء عودتهم من المدرسة.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من طريق الحمامدة بدائرة مركز دشنا، وعلى الفور جرى إخطار الجهات المعنية للتعامل مع الحادث.

وكيل تعليم قنا: المتابعة اليومية تسهم في الارتقاء بمستوى الأداء التعليمي

أجرى أحمد عبد المحسن، وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، جولة ميدانية تفقدية لعدد من المدارس التابعة لإدارة فرشوط التعليمية، وذلك في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، والتأكد من الالتزام بالانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس.

وشملت الجولة مدارس العركي الثانوية المشتركة، والشهيد أحمد محمد عبد الرحيم الابتدائية بالعركي، ومدرسة الفصل الواحد بالعركي، والشهيد عامر حسين الابتدائية، والسلام الابتدائية، حيث تفقد وكيل المديرية الفصول الدراسية، واطمأن على انتظام حضور الطلاب والمعلمين، ومدى الالتزام بتنفيذ التقييمات والأعمال الأسبوعية.

تعليم قنا يحصد 5 مراكز متقدمة جمهورياً فى مسابقات الاتحادات الطلابية
 

أسفرت نتائج التصفيات النهائية للمسابقات القمية للاتحادات الطلابية والتربية الاجتماعية للعام الدراسي 2025/2026، عن تحقيق محافظة قنا 5 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، في مسابقات الرائد المثالي والرائد العام المثالي والأخصائي المثالي، بمختلف المراحل التعليمية، وذلك في تأكيد جديد على تميز الكوادر التربوية بالمحافظة وجهودها في دعم الأنشطة الطلابية.

من جانبه، قدم طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، خالص التهنئة للفائزين، مشيدًا بما بذلوه من جهود متميزة في مجال الاتحادات الطلابية والتربية الاجتماعية، ومؤكدًا أن هذه النتائج تعكس مستوى الأداء المتميز للعاملين بالمنظومة التعليمية، وحرصهم على المشاركة الفاعلة في مختلف المسابقات والأنشطة التربوية على مستوى الجمهورية.

مستشفيات قنا الجامعية تستقبل 7 طالبات إثر إصابتهن في حادث سير بدشنا

استقبل مستشفى الطوارئ والإصابات الجامعي بقنا، 7 طالبات مصابات اثر تعرضهن لحادث سير بمركز دشنا، أثناء عودتهن من المدرسة.

و وجه الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، بسرعة عمل الاسعافات والتدخلات الطبية اللازمة، كما تفقد المصابين نيابة عن رئيس الجامعة الدكتور محمد وائل عبدالعظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

مقتل شخص وإصابة آخر على يد شقيقهما خلال مشاجرة بسبب خلافات ميراث بقنا
 

لقي شخص مصرعه، وأُصيب آخر، إثر مشاجرة نشبت بين ثلاثة أشقاء بسبب خلافات على الميراث، بقرية حجازة التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفةالعمليات، يفيد وقوع مشاجرة بين أشقاء بقرية حجازة، أسفرت عن مصرع شخص 42 عامًا، وإصابة شقيقه، على يد شقيقهما الثالث، بسبب خلافات عائلية على الميراث.

 

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