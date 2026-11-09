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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجمع إعلام قنا يناقش دور برامج الحماية الاجتماعية في تحقيق الاستقرار المجتمعي

ندوة مجمع اعلام قنا
ندوة مجمع اعلام قنا
يوسف رجب

نظم مجمع إعلام قنا، ندوة إعلامية بعنوان "برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المجتمعي"، وذلك في إطار جهود قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات لنشر الوعي بالقضايا المجتمعية والتنموية، والتعريف بجهود الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، ضمن الحملة الإعلامية لقطاع الإعلام الداخلي تحت شعار "وعي يحمي وإعلام يبني" تحت رعاية السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، وبإشراف اللواء دكتور تامر شمس الدين، رئيس قطاع الإعلام الداخلي.
 

أقيمت فعاليات الندوة بقاعة مجمع إعلام قنا واستهدفت الندوة الرائدات الاجتماعيات وطلاب المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية، حاضر بالندوة محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، بحضور يوسف محمد  رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وعدد من ممثلي المؤسسات التنفيذية والمجتمعية، وأدار اللقاء سهير السيد عبدالرازق، مسئول البرامج بمجمع إعلام قنا.


 

وأشاد محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، بالدور المحوري الذي تقوم به الرائدات الاجتماعيات في الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا داخل القرى والنجوع ، باعتبارهن حلقة وصل بين وزارة التضامن الاجتماعي والمواطنين، ودورهن في التوعية بخدمات وبرامج الحماية الاجتماعية، ونشر الوعي بالقضايا الأسرية الصحية والتعليمية، ورصد احتياجات الفئات الأولى بالرعاية وتوجيهها إلى الجهات المختصة، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وتحسين جودة حياة المواطنين.

 

توفير بيئة آمنة ومستقرة
 

وأشار بغدادي، إلى أن حماية الأسرة المصرية تمثل مدخلًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار المجتمعي، باعتبارها النواة الأولى لبناء المجتمع، أن تلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة، وتيسير حصول أفرادها على الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية، يسهم في تحسين مستوى معيشتها، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات والقيام بمسؤولياتها التربوية والاجتماعية.
 

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، أبرز برامج الدعم التي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها برنامج «تكافل وكرامة»، موضحًا الفئات المستحقة لكل من البرنامجين، حيث يستهدف «تكافل» الأسر التي لديها أطفال، وفقًا لمعايير الاستحقاق والالتزامات التعليمية والصحية، بينما يستهدف «كرامة» كبار السن وذوي الإعاقة والأيتام المستوفين لشروط الاستحقاق.
 

آليات الحصول على الدعم
 

كما استعرض بغدادى، آليات التقدم للحصول على الدعم، وأهمية التوجه إلى الوحدات الاجتماعية التابعة لمحل الإقامة، والتعرف على المستندات المطلوبة وإجراءات بحث الحالة، مؤكدًا أن تحديد المستحقين يتم وفقًا لمعايير الاستهداف والبحث الاجتماعي، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
 

وأستعرض وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، جهود مديريات التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج التدريب والتأهيل المهني التي تستهدف إعداد الشباب والمرأة والفئات الأولى بالرعاية لسوق العمل، من خلال إكسابهم المهارات الحرفية والمهنية المطلوبة، وربط التدريب بفرص التشغيل المتاحة، إلى جانب تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يساعد على توفير مصادر دخل مستدامة، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، وتحويل الحماية الاجتماعية من مجرد تقديم الدعم إلى التمكين والإنتاج والمشاركة الفاعلة في التنمية.
 



قنا مجمع إعلام قنا الهيئة العامة للاستعلامات المشروعات الصغيرة أخبار قنا

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