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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«الألعاب الشعبية» و«الأراجوز» يحتفيان بتراث الطفولة في مهرجان قنا

مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية
مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية
يوسف رجب

واصل مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، فعاليات دورته الثانية، من خلال مجموعة من الأنشطة الفنية والتراثية الموجهة للأطفال، في إطار رؤية المهرجان للوصول بالفنون والتراث إلى مختلف فئات المجتمع، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للتفاعل مع الموروث الثقافي والفني.

وشهدت مدارس الصفوة بقنا ومدارس دريمز بقنا الجديدة، اليوم الأحد، تقديم مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتراثية المخصصة للأطفال، حيث قدمت فرقة ومضة للأراجوز، التابعة لصندوق التنمية الثقافية، عرض «الأراجوز والبربري»، بمشاركة الفنانين محسن محفوظ ومحمود فراج، وإشراف مصطفى الصباغ.

واستهدف العرض ترسيخ قيمة العمل ومواجهة بعض الظواهر السلبية، مثل الكسل، من خلال معالجة فنية تجمع بين الفكاهة والتوعية، وتقدم رسائل تنموية في قالب ترفيهي.

كما شارك المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون في تقديم مجموعة من الألعاب الشعبية التراثية للأطفال، من خلال الفنان حسن أشرف، الذي قدم أنشطة متنوعة شملت شد الحبل والحجلة ولعبة المناديل والكراسي الموسيقية، إلى جانب الفوازير والمسابقات الترفيهية، في أجواء تفاعلية استهدفت تعريف الأطفال بالألعاب الشعبية الأصيلة وإحياء الموروث الشعبي بأسلوب يجمع بين المتعة والتعلم، وسط تفاعل كبير من الأطفال المشاركين.

وتنظم مؤسسة «س» للثقافة والإبداع الدورة الثانية من مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري، برعاية وزارة الثقافة، وجامعة جنوب الوادي الأهلية، وأكاديمية الفنون، ومدينة دريمز، وجمعية أنا المصري، وذلك في إطار جهود المهرجان للحفاظ على التراث المصري والعربي، وصون الفنون الشعبية والحرف التراثية، وتعزيز حضورها لدى الأجيال الجديدة.

يُذكر أن مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية تنظمه مؤسسة «س» للثقافة والإبداع، وحققت دورته الأولى نجاحًا كبيرًا، وأُقيمت برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وشهدت مشاركة واسعة من الفنانين والحرفيين والباحثين والمهتمين بالتراث من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار رؤية تستهدف الحفاظ على التراث المصري وتعزيز مكانته بوصفه أحد أهم روافد القوة الناعمة المصرية.


 

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