مجلس تنفيذي قنا يوافق على إقامة مدرستين بفاو بحري والمحروسة وتغيير اسم مدرسة بالطويرات

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة قنا برئاسة اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، على تغيير اسم مدرسة النجاح الابتدائية المشتركة بالطينة إلى مدرسة النجاح الابتدائية المشتركة بالمنيرة الحديثة، بقرية الطويرات بمركز قنا.



جاء ذلك خلال ترأس اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات والطلبات المقدمة من الجهات التنفيذية، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، بحضور الدكتور محمود عيسى، السكرتير العام للمحافظة، وأنور يس، مدير إدارة المجالس، إلى جانب عدد من رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات والجهات التنفيذية والمختصين.

كما وافق المجلس التنفيذى، على تخصيص موقع الوحدة الصحية القديمة بقرية فاو بحري بمركز دشنا، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة ابتدائية، وذلك بعد إلغاء قرار تخصيص الموقع السابق لإنتهاء الغرض منه، عقب إنشاء وحدة صحية بديلة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ووافق المجلس، على قبول تبرع المواطن محمد محمد الملقب، بقطعة أرض مساحتها 8 قراريط بقرية المحروسة بمركز قنا، لإقامة مدرسة إعدادية عليها، بما يسهم في دعم المنظومة التعليمية وتوفير المزيد من الخدمات التعليمية لأبناء القرية.



وأكد محافظ قنا، أهمية التوسع في إقامة المشروعات التعليمية، والعمل على توفير الأراضي اللازمة لإنشاء المدارس، بمختلف القرى والمراكز، بما يسهم في تخفيف الكثافات الطلابية وتحسين جودة العملية التعليمية، وتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات التعليمية.