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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا | ضبط 45 توك توك بقوص ونقادة.. فحص 662 مواطنًا خلال قافلة طبية بأبومناع قبلى

قافلة طبية بقنا
قافلة طبية بقنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها ضبط 45 توك توك بحملة موسعة لضبط الحركة المرورية بقوص ونقادة، المحافظة تحذر متعدي الأراضي الزراعية من الحبس 5 سنوات وغرامة 10 ملايين جنيه، بيان لنقابة الأطباء يحذر من إهانة الطبيب أو الاعتداء عليه، الكشف على662 مواطنًا خلال قافلة طبية بقرية أبومناع قبلى بدشنا.
 

قنا..ضبط 45 توك توك بحملة موسعة لضبط الحركة المرورية بقوص ونقادة
 

‏وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط مركبات التوكتوك المخالفة، وغير المرخصة، وغير الحاملة للأرقام المحلية، بما يسهم في تحقيق الانضباط المروري وإحكام السيطرة على الشوارع والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
 

‏وفي هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز قوص تحت قيادة الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، حملة تفتيشية مكثفة بشارع الجمهورية، استهدفت المركبات المخالفة، وأسفرت عن ضبط 30 مركبة توكتوك، لعدم حملها الأرقام المحلية، والتخلف عن سداد الرسوم، والكارتات المقررة قانونا، مع التأكيد على استمرار الحملات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

حبس 5 سنوات وغرامة 10 ملايين جنيه.. محافظة قنا تحذر متعدي الأراضي الزراعية
 

حذر بيان لديوان عام محافظة قنا، من استمرار التعديات على الأراضي الزراعية، وأن هناك تطبيق صارم للإجراءات القانونية والإدارية المقررة تجاه المخالفين، وفقًا لأحكام قانون الزراعة والقرارات المنظمة لذلك، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التعديات، والتصدي لكافة صور البناء المخالف على الأراضي الزراعية.

وأشار البيان، إلى أن ذلك يأتى استنادًا إلى قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 501 لسنة 2022، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أسباب المخالفات، وإزالتها بالطريق الإداري، بما يضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية.

نقابة أطباء قنا: لا توجد صفة أو حصانة تبيح إهانة طبيب أو الاعتداء عليه

تابعت نقابة أطباء قنا ، ببالغ الغضب والاستياء ما أُثير بشأن واقعة الاعتداء على الطبيبة ريم جلال، أثناء تأدية واجبها المهني بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى قفط التخصصي، وما تضمنته الشهادات المتداولة من وقائع إهانة وتجاوزات واعتداءات طالت الطبيبة وعددًا من أفراد الفريق الطبي والتمريضي، في مشهد مؤسف لا يليق بحرمة المؤسسات العلاجية ولا برسالة الطب الإنسانية.

إن نقابة أطباء قنا، وهي تتابع هذه الواقعة، تؤكد أن الاعتداء على طبيب أثناء أداء عمله ليس مجرد تجاوز في حق شخص بعينه، بل هو اعتداء على رسالة الطب، وإهانة لكل من يقف في المستشفيات ساهرًا على حياة المواطنين، ومساس مباشر بأمان المنظومة الصحية وقدرتها على تقديم واجبها تجاه المرضى.

 

صحة قنا: الكشف على662 مواطنًا في قافلة طبية بقرية أبومناع قبلى

نفذت مديرية الصحة بقنا، قافلة طبية متكاملة بقرية أبومناع قبلي التابعة لمركز دشنا، قدمت خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 662 مواطنًا، من خلال عدد من العيادات والتخصصات الطبية المختلفة.

وأوضح الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 135 حالة بعيادة الباطنة، و220 حالة بعيادة الأطفال، و51 حالة بعيادة النساء، و185 حالة بعيادة العيون، و21 حالة بتنظيم الأسرة، و50 حالة بعيادة الأسنان.
 

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