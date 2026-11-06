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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حبس 5 سنوات وغرامة 10 ملايين جنيه.. محافظة قنا تحذر متعدي الأراضي الزراعية

محافظ قنا
محافظ قنا

حذر بيان لديوان عام محافظة قنا، من استمرار التعديات على الأراضي الزراعية، وأن هناك تطبيق صارم للإجراءات القانونية والإدارية المقررة تجاه المخالفين، وفقًا لأحكام قانون الزراعة والقرارات المنظمة لذلك، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التعديات، والتصدي لكافة صور البناء المخالف على الأراضي الزراعية.

وأشار البيان، إلى أن ذلك يأتى استنادًا إلى قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 501 لسنة 2022، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أسباب المخالفات، وإزالتها بالطريق الإداري، بما يضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية.

كما نص القانون رقم 164 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، على تشديد العقوبات المقررة بشأن مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، حيث تصل العقوبة إلى الحبس، لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، مع تعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

كما تشمل العقوبات المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول، حال ثبوت مسؤوليته، بالحبس والغرامة وفقًا لما حدده القانون، وشدد القانون على ضرورة إلتزام الشركات القائمة، على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، بعدم توصيل تلك المرافق إلى العقار محل المخالفة، أو قطعها عنه، بحسب الأحوال.

كما أكد بيان المحافظة، أهمية الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة، وعدم التعدي على الأراضي الزراعية بأي صورة، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة وصونًا للثروة الزراعية.


 

الرقعة الزراعية قنا قانون الزراعة الأراضي الزراعية أخبار قنا

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