قنا..ضبط 45 توك توك بحملة موسعة لضبط الحركة المرورية بقوص ونقادة



‏وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط مركبات التوكتوك المخالفة، وغير المرخصة، وغير الحاملة للأرقام المحلية، بما يسهم في تحقيق الانضباط المروري وإحكام السيطرة على الشوارع والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.



‏وفي هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز قوص تحت قيادة الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، حملة تفتيشية مكثفة بشارع الجمهورية، استهدفت المركبات المخالفة، وأسفرت عن ضبط 30 مركبة توكتوك، لعدم حملها الأرقام المحلية، والتخلف عن سداد الرسوم، والكارتات المقررة قانونا، مع التأكيد على استمرار الحملات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



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‏وفي نقادة تمكنت الأجهزة التنفيذية بالمركز، تحت إشراف المهندس ياسر حمادي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، من ضبط 15 مركبة توكتوك مخالفة خلال حملة ميدانية موسعة، استهدفت شوارع المدينة، في إطار تطبيق القانون، والتصدي لكافة صور المخالفات، التي تؤثر على الانضباط المروري بالشوارع.

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‏ وناشد مسئولى الحملة، أصحاب مركبات التوكتوك، بسرعة التوجه إلى إدارة المواقف بمقر الوحدة المحلية بالمركزين ، لتوفيق أوضاعهم، وسداد الرسوم والكارتات المقررة، وتركيب اللاصق المدون عليه الرقم المحلي، والرقم التعريفي للمركبة، تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاءت الحملة بمركز نقادة وقوص، بمشاركة محمود عبد الصبور، وسيد عواد نائبي رئيس مركز قوص، وأحمد سلمى نائب رئيس مركز نقادة.



