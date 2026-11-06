بتوجيهات قنصوة.. التعليم العالي تطلق سلسلة توعوية لتطوير شخصية طلاب الجامعات

أطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلم سلسلة «خطوة لقدام»، تحت شعار «طوّر نفسك.. طوّر مهاراتك»، بهدف تقديم محتوى توعوي مبسط يسهم في بناء شخصية الطالب، ويدعم قدرته على تطوير ذاته ومهاراته، ويأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالاهتمام بتنمية مهارات الشباب الجامعي، وتعزيز قدراتهم الشخصية والحياتية.

وتقدم السلسلة محتوى متنوعًا من خلال ريلز وإنفوجرافات، تتناول مجموعة من المهارات الشخصية والحياتية التي يحتاجها الشباب الجامعي في حياتهم الدراسية والعملية، بأسلوب مبسط ومباشر يناسب اهتماماتهم.

وتشمل موضوعات السلسلة الثقة بالنفس، والتعامل مع الإخفاق، وتحمل المسؤولية، وإدارة الوقت، ومهارات التواصل، واتخاذ القرارات، والعمل الجماعي، والتعامل مع النقد، والتفكير النقدي، والتعامل مع الضغوط، وغيرها من المهارات التي تساعد الطلاب على مواجهة التحديات، والاستفادة من التجارب، والتعلم المستمر.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إطلاق سلسلة «خطوة لقدام» يأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير أدوات التواصل الإعلامي مع الشباب الجامعي، وتقديم محتوى رقمي مبتكر يتجاوز نقل المعلومات إلى الإسهام في تنمية الوعي والمهارات، مشيرًا إلى أن السلسلة تستهدف تقديم نصائح عملية وأفكار قابلة للتطبيق تساعد الطلاب على اكتشاف قدراتهم، وتطوير إمكاناتهم، والاستعداد بصورة أفضل لمتطلبات الحياة العملية.

وتعتمد السلسلة على تقديم رسائل قصيرة ومباشرة تحفز الطلاب على اتخاذ خطوات إيجابية نحو تطوير أنفسهم، وتؤكد أن بناء الشخصية وتنمية المهارات رحلة مستمرة تبدأ بالوعي بالقدرات، وتستمر بالتعلم والتجربة والممارسة.