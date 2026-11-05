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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى يومه الختامى.. ملتقى توظيف قنا يتلقى 1828 طلباً للحصول على فرصة عمل

الملتقى التوظيفى بقنا
الملتقى التوظيفى بقنا
يوسف رجب

‏ثمن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الإقبال الكبير من الشباب والفتيات على ملتقى التوظيف الأول بالمحافظة، والذي أسفر عن تقدم 1828 شابا وفتاة للحصول على فرص عمل خلال أيامه الثلاثة.
 

وأكد محافظ قنا، أهمية هذه المبادرات في توفير فرص عمل مناسبة للشباب، ومساعدتهم على الاندماج في سوق العمل والاستفادة من قدراتهم ومؤهلاتهم


‏كما قدم الببلاوي، شكره وتقديره للشركات والمصانع المشاركة في الملتقى، والتي بلغ عددها 45 شركة ومصنعا، مثمنا دورها في إتاحة فرص عمل متنوعة أمام أبناء المحافظة ومساهمتها في دعم جهود الدولة لتوفير فرص عمل للشباب وتعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص.


‏ودعا محافظ قنا، الشباب المتقدمين للوظائف، إلى بذل قصارى جهدهم لإثبات كفاءتهم، وإظهار مهاراتهم وقدراتهم خلال مراحل تواجدهم بمقار أعمالهم بالشركات والمصانع، مؤكدا أهمية الالتزام بمتطلبات الوظائف، والعمل على تطوير مهاراتهم بما يساعدهم على تحقيق النجاح والاستقرار في حياتهم المهنية.

بمشاركة 45 شركة ومصنع

 

‏وفي هذا الإطار أنهى الملتقى التوظيفي الأول لمحافظة قنا فعالياته بالصالة المغطاة بمدينة قنا في يومه الثالث والأخير، وسط إقبال من الشباب والفتيات الباحثين عن فرص، والذى أقيم على مدار ثلاثة أيام بمشاركة 45 شركة ومصنعا.
 

جاء ذلك بحضور محمد علي، مدير مديرية العمل بقنا وسمية حسن عطالله، مدير إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام، إلى جانب ممثلي الشركات والمصانع المشاركة.


 

قنا ملتقى التوظيف الأول فرص عمل الصالة المغطاة أخبار قنا

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