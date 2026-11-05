حفاظًا على سلامة المواطنين..محافظ قنا يوجه بإزالة المشايات غير الآمنة

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المشايات غير الآمنة المقامة على الترع، بمختلف قرى ومراكز المحافظة، حفاظًا على أرواح المواطنين، وتجنبًا للمخاطر والحوادث الناتجة عن استخدامها.

وشدد الببلاوي، على ضرورة حصر المشايات غير الآمنة، والتنسيق بين الجهات المعنية والوحدات المحلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود للحفاظ على سلامة المواطنين، والحد من مصادر الخطورة التي تهدد حياتهم.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، تم التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري، بالتعاون مع الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، لحصر المشايات غير الآمنة على الترع.

و بدأت بالفعل أعمال إزالة عدد من المشايات ببعض المراكز، مع استمرار أعمال الحصر والإزالة تباعًا بمختلف القرى والمراكز.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص محافظة قنا على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، لحماية المواطنين والتعامل مع مصادر الخطورة من خلال التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة والحفاظ على أرواح الأهالي.



