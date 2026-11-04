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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا.. 4 قوافل طبية مجانية بقرى دشنا ونجع حمادي وأبوتشت وقفط خلال نوفمبر

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، استمرار تنفيذ القوافل الطبية المجانية بمختلف قرى ونجوع المحافظة، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتيسير حصولهم على الرعاية الطبية، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى حرص الدولة على توفير الخدمات العلاجية بالمجان والوصول بها إلى المواطنين في أماكن إقامتهم.

وفي السياق، أعلنت مديرية الشؤون الصحية بقنا، تنفيذ 4 قوافل طبية مجانية بعدد من قرى مراكز دشنا ونجع حمادي وأبوتشت وقفط، خلال شهر نوفمبر الجاري، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القوافل الطبية تبدأ بقرية أبو مناع قبلي بمركز دشنا، يومي الأربعاء والخميس الموافق 4 و5 نوفمبر، تليها قرية الشاورية بمركز نجع حمادي يومي الأربعاء والخميس الموافق 11 و12 نوفمبر.
 

وتابع وكيل وزارة الصحة بقنا، ثم قرية البحري سمهود بمركز أبوتشت يومي الأربعاء والخميس الموافق 18 و19 نوفمبر، وتختتم القوافل أعمالها بقرية نجع الحجيري بمركز قفط يومي الأربعاء والخميس الموافق 25 و26 نوفمبر الجاري.

من جانبه أكد محافظ قنا، على أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية بمختلف مراكز المحافظة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير خدمات الكشف والعلاج بالقرب من محل إقامتهم، مع ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من تلك القوافل ووصول الخدمات الطبية إلى مستحقيها.
 

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