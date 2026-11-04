نائب الرئيس الأمريكي: حرب إيران هي السبب الحقيقي لخسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي

أرجع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس اليوم الأربعاء سبب خسارة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس إلى الحرب في إيران، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الناخبين الذين دعموا المرشح الجمهوري دونالد ترامب ونائبه في انتخابات عام 2024 غيروا مواقفهم وصوتوا لصالح

الديمقراطيين.

وقال دي فانس "إن السبب وراء خسارتنا هو الحرب، والرئيس نفسه قال ذلك الليلة الماضية"، مضيفا أن أبرز الأسباب التي دفعت الناخبين إلى التخلي عن الجمهوريين تمثلت في المطالبة بإنهاء الحرب وارتفاع تكاليف المعيشة وإعطاء الأولوية للمصالح الأمريكية وإعادة النظر في طبيعة العلاقات الأمريكية مع إسرائيل. وفق شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

كما أقر دي فانس، بصحة تحذيرات المعارضين للحرب، قائلا: "إلى الذين يشعرون بالغضب ويريدون القول: لقد حذرناكم من ذلك.. أنتم على حق، لقد حذرتمونا بالفعل".