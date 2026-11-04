إسرائيل تعلن اغتيال قيادي بالفصائل الفلسطينية في هجوم على غزة

شنّ جيش الإحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في وقت سابق من هذا الأسبوع، هجومًا على مدينة غزة، أسفر عن اغتيال جمال أبو سعيد، رئيس قسم العمليات في حركة المقاومة الفلسطينية حماس، الذي احتجز عمر شيم طوف رهينةً خلال الحرب.

اغتيال قيادي بالفصائل الفلسطينية



وزعم جيش الإحتلال والشاباك إن أبو سعيد شغل، على مدار سنوات، سلسلة من المناصب القيادية في الحركة، حيث تولى مسؤولية تدريب عناصر عسكرية خارج قطاع غزة، وشغل منصب قائد كتيبة مضادة للدبابات، كما كان مسؤولًا عن التخصصات العسكرية في لواء مخيمات الوسطى التابع لحماس.



وأضافا أنه كان مسؤولًا، في إطار منصبه، عن إدارة اتصالات الحركة مع دول مختلفة، وشكّل مصدرًا مهمًا للمعلومات والخبرات بالنسبة إليها.