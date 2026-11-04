«بطّلت أحب» و«وشّي نوّر» و«كشف الحساب».. ثلاثية غنائية جديدة تجمع ثنائية إليسا ونادر عبد الله

يشارك الشاعر الغنائي نادر عبد الله، في ألبوم النجمة اللبنانية إليسا الجديد، المقرر طرحه غدًا الخميس 5 نوفمبر 2026، بثلاث أغنيات، هي «بطّلت أحب» من ألحان تامر عاشور وتوزيع جلال حمداوي، و«وشّي نوّر» من ألحان تامر عاشور وتوزيع أحمد إبراهيم، و«كشف الحساب» من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد إبراهيم.

وتأتي هذه الثلاثية الغنائية امتدادًا لعشرين عامًا من التعاون الفني المتواصل بين إليسا ونادر عبد الله، أثمرت عن عشرات الأغنيات التي تركت بصمتها في المكتبة الموسيقية العربية، وأسهمت في تشكيل جانب مهم من الهوية الغنائية لإليسا، لتصبح هذه الشراكة واحدة من أبرز الثنائيات الفنية في الغناء العربي المعاصر.

بدأ التعاون الفني بين إليسا ونادر عبد الله عام 2006، بأغنية «لو تعرفوه» من ألبوم «بستناك»، لتنطلق بعدها رحلة طويلة من النجاحات، أثرت المكتبة الموسيقية العربية بالعديد من الأعمال، من أبرزها «أيامي بيك»، و«بعيش على حسك»، و«أواخر الشتا»، و«تصدق بمين»، و«ما تعرفش ليه»، و«مصدومة»، و«حالة حب»، و«قد الأيام»، و«مكتوبة ليك»، و«ولا بعد سنين»، وصولًا إلى «فرحانة معاك»، و«حلالي»، و«أنا سكتين»، وغيرها من الأغنيات التي ارتبطت بوجدان الجمهور.

وعلى امتداد هذه المسيرة، استطاع الثنائي تقديم تجارب غنائية متنوعة، تناولت موضوعات إنسانية وعاطفية متعددة، برؤى فنية واكبت تطور الذوق الموسيقي العربي واختلاف توجهاته من مرحلة إلى أخرى، من خلال نصوص تميزت بخصوصية التعبير وصدق المشاعر، وأداء غنائي منح الكلمات حضورًا وتأثيرًا لدى المستمعين.

ولم يقتصر نجاح هذا التعاون على أغنية أو ألبوم بعينه، بل امتد عبر مراحل فنية متعاقبة، ليصبح أحد أبرز نماذج الاستمرارية والتفاهم الإبداعي بين شاعر ومطربة في الأغنية العربية الحديثة.



وتعكس الأعمال الثلاثة الجديدة استمرار الثقة الفنية بين إليسا ونادر عبد الله، وقدرتهما على تجديد تعاونهما مع اختلاف الأجيال والاتجاهات الموسيقية، مع الحفاظ على الخصوصية التي ميزت أعمالهما المشتركة.

وبين «بطّلت أحب» و«وشّي نوّر» و«كشف الحساب»، يستعد الثنائي لإضافة ثلاث محطات جديدة إلى رصيدهما المشترك، مع طرح الألبوم يوم الخميس 5 نوفمبر 2026، في انتظار ما ستحمله هذه الأعمال من تجارب موسيقية وحالات إنسانية جديدة.

وبعد عقدين من التعاون المتواصل، تظل ثنائية إليسا ونادر عبد الله نموذجًا لشراكة فنية استطاعت أن تجمع بين النجاح الجماهيري والاستمرارية الإبداعية، وأن تحافظ على حضورها في وجدان المستمع العربي.