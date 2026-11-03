إليسا تكشف كواليس ألبومها الجديد Elissar: رحلة طويلة من التحديات والتحرر الفني

كشفت المطربة اللبنانية إليسا عن كواليس تجربتها الفنية الجديدة، وتفاصيل رحلتها مع ألبومها الغنائي المرتقب Elissar، الذي تستعد لطرحه يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بيروت، مؤكدة أن هذا العمل يمثل محطة فارقة في مشوارها الفني، بعدما استغرقت رحلة إنجازه وقتًا أطول مما كانت تتوقع، وسط العديد من التحديات والظروف الصعبة التي واجهتها خلال السنوات الماضية.

واختارت إليسا أن تسبق طرح الألبوم برسالة مصورة وجهتها إلى جمهورها، تحدثت خلالها بصراحة عن تفاصيل المرحلة التي مرت بها، والأسباب التي جعلت الألبوم يستغرق كل هذا الوقت، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع أن تكون الرحلة بهذه الصعوبة، لكنها كانت مؤمنة بضرورة التمسك بقرارها ورؤيتها الفنية، حتى تصل إلى الشكل الذي تحلم بتقديمه لجمهورها.

وقالت إليسا إنها اعتادت عدم الحديث عن أعمالها الغنائية قبل طرحها، لكن هذه المرة شعرت بأن هناك الكثير من التفاصيل التي ترغب في مشاركتها مع جمهورها، خاصة أن الألبوم يحمل بالنسبة لها معاني أكبر من مجرد مجموعة من الأغنيات الجديدة، فهو نتاج سنوات من العمل والصبر ومواجهة التحديات، إلى جانب اتخاذ قرارات لم تكن سهلة، لكنها كانت ضرورية للوصول إلى الاستقلال الفني الذي تبحث عنه.

وأوضحت أن الطريق الذي اختارته كان يتطلب الكثير من الوقت والمجهود، وكانت تعلم منذ البداية أن تمسكها بما تراه صحيحًا قد يؤخر خطواتها، وهو ما حدث بالفعل، لكنها لم تتراجع عن قناعاتها، حتى وصلت في النهاية إلى المرحلة التي أرادت أن تكون عليها، لتقدم عملًا غنائيًا يتمتع بالحرية الكاملة، ويعبر عنها دون ضغوط أو تدخلات تفرض عليها اتجاهًا لا تقتنع به.

إليسا: أقدم ألبومًا حرًا من إنتاجي وبالرؤية التي أؤمن بها

وأكدت إليسا أن أحد أهم الأمور التي تميز ألبومها الجديد هو توليها إنتاجه بنفسها، وهو ما منحها مساحة أكبر لاتخاذ القرارات الفنية التي تتناسب مع شخصيتها وتطلعاتها، مشيرة إلى أنها أصبحت قادرة على تقديم الموسيقى بالطريقة التي تراها مناسبة وتعبر عنها بصدق.

وعبرت عن شعورها بالتحرر بعد رحلة طويلة من العمل والتحديات، معتبرة أن الوصول إلى هذه المرحلة يمثل انتصارًا شخصيًا وفنيًا بالنسبة لها، خاصة أنها لم تتخلَّ عن رؤيتها رغم الصعوبات التي واجهتها، لتعود اليوم بعمل يحمل بصمتها ويعكس اختياراتها وقناعاتها بعيدًا عن أي حسابات أخرى.

ولم تقتصر التغييرات التي مرت بها إليسا على الجوانب الإنتاجية فقط، بل امتدت أيضًا إلى فلسفتها في التعامل مع الموسيقى وصناعة الأغنيات، إذ تحدثت عن طبيعة المنافسة المتسارعة التي يشهدها الوسط الفني، في ظل محاولات مستمرة لتقديم أعمال أكثر انتشارًا وتحقيق أرقام أكبر والوصول إلى المراتب الأولى، وهو ما قد يدفع بعض الفنانين إلى الانشغال بالنتائج على حساب جوهر التجربة الفنية.

إليسا تبتعد عن سباق الترندات والأرقام

وأشارت إليسا إلى أن مرور السنوات منحها قدرًا أكبر من النضج والوعي، وجعلها أكثر قدرة على التمييز بين الأمور التي تستحق التمسك بها وتلك التي يجب التخلي عنها، مؤكدة أنها لم تعد ترغب في أن تكون الترندات أو الأرقام أو المنافسة على قوائم النجاح هي العامل الأساسي الذي يحدد اختياراتها الفنية.

وشددت على أن علاقتها بالموسيقى لم تكن يومًا قائمة على منافسة الآخرين أو محاولة التفوق على أحد، بل كانت دائمًا وسيلتها للتعبير عن مشاعرها وحالتها الإنسانية، وبناء علاقة حقيقية مع الجمهور من خلال الأغنيات التي تحمل إحساسها وتصل إلى قلوب المستمعين.

وأضافت أن الضجيج المحيط بصناعة الموسيقى قد ينتهي مع مرور الوقت، لكن ما يظل حاضرًا هو الإحساس الصادق الذي يصل إلى الجمهور، معتبرة أن قيمة الأغنية لا تتوقف فقط على حجم انتشارها أو الأرقام التي تحققها، وإنما ترتبط بقدرتها على ترك أثر حقيقي لدى من يستمع إليها.

ومن هذا المنطلق، أكدت أن ألبوم Elissar لا يمثل محاولة لمواكبة موجة فنية جديدة أو تقديم صورة مختلفة لمجرد لفت الانتباه، كما أنه ليس وسيلة لإثبات شيء لأي شخص، بل هو عودة إلى الأشياء التي تشبهها وتعبر عن هويتها الفنية، والتي ارتبط بها جمهورها منذ بداية مشوارها.

الصدق والإحساس.. سر تمسك إليسا بهويتها الفنية

وأوضحت النجمة اللبنانية أنها أصبحت أكثر ثقة بنفسها وباختياراتها الموسيقية، وأكثر تمسكًا بالعلاقة التي نجحت في بنائها مع جمهورها على مدار سنوات طويلة، مشيرة إلى أن الصدق والإحساس كانا دائمًا من أبرز العناصر التي ميزت تجربتها الفنية، وهما ما تسعى إلى الحفاظ عليهما في ألبومها الجديد.

كما تحدثت عن أهمية العودة إلى البساطة في تقديم الموسيقى، موضحة أن كثرة التفاصيل والإضافات لا تعني بالضرورة أن العمل أصبح أكثر قيمة أو تأثيرًا، فهناك أوقات تكون فيها الموسيقى وحدها قادرة على إيصال المعنى والمشاعر دون الحاجة إلى عناصر إضافية أو محاولات مبالغ فيها لجذب الانتباه.

وترى إليسا أن المرحلة الحالية من مشوارها الفني جعلتها أكثر إدراكًا لما تريده من الموسيقى، فلم تعد بحاجة إلى تغيير جلدها أو الابتعاد عن شخصيتها الفنية من أجل مواكبة المتغيرات، بل أصبحت أكثر اقتناعًا بأن الاستمرار فيما تؤمن به هو الطريق الأقرب إلى جمهورها وإلى نفسها في الوقت نفسه.Elissar.. بداية مرحلة جديدة في مشوار النجمة اللبنانية

واختتمت إليسا رسالتها بالتأكيد على أن قرارها الأساسي في هذه المرحلة هو العودة إلى جوهر تجربتها الفنية، المتمثل في الحالة الموسيقية والإحساس الذي تحمله الأغنيات، معتبرة أن هذين العنصرين سيظلان الأساس الذي تنطلق منه في كل أعمالها المقبلة.

ويبدو أن ألبوم Elissar يحمل أبعادًا شخصية وفنية خاصة في مسيرة إليسا، إذ يأتي بعد فترة طويلة من التحديات والتغييرات والقرارات الصعبة، ليعكس مرحلة جديدة من الاستقلال والثقة والنضج، ويمنحها فرصة لتقديم موسيقى تنبع من اختياراتها الخاصة دون الانشغال بالضغوط المحيطة بسوق الغناء.

ومع اقتراب موعد طرح الألبوم، تترقب جماهير إليسا هذه التجربة الجديدة، خاصة بعدما كشفت الفنانة عن حجم ارتباطها بالعمل وما يمثله من تحول مهم في رحلتها، لتفتح من خلاله صفحة جديدة عنوانها الحرية الفنية والتمسك بالهوية والعودة إلى الموسيقى التي تشبهها.