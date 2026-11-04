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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بنسبة إنجاز 91%.. صحة قنا تطعم781 ألف طفل ضد الحصبة والحصبة الألمانية

اجتماع صحة قنا
اجتماع صحة قنا
يوسف رجب

تواصل مديرية الشؤون الصحية بقنا، متابعة الموقف التنفيذي للحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، من خلال الإجتماعات المسائية الدورية لمراجعة معدلات الإنجاز وتقييم أداء الفرق الطبية بمختلف مراكز المحافظة، حيث نجحت الفرق الطبية حتى اليوم في تطعيم 781 ألف طفل، بنسبة تحقيق بلغت 91 % من إجمالي المستهدف، في إطار الجهود المبذولة للوصول إلى جميع الأطفال المستحقين للتطعيم وتعزيز معدلات الوقاية من الأمراض المعدية.
 

وعقد الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا،  ولواء الدين عبدالمبدي، مراقب عام التطعيمات بالوزارة، الإجتماع المسائي الدوري لمتابعة أعمال الحملة، بحضور الدكتورة نهلة محمد جاد الكريم، مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية، والدكتور محمد جابر، منسق الحملة بالمحافظة، إلى جانب مشرفي الحملة بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية، ومديري الطب الوقائي بالإدارات، ومراقبي ومسؤولي التطعيمات.

واستعرض الإجتماع، أحدث مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز التي حققتها الإدارات الصحية، وأعداد الأطفال الذين حصلوا على التطعيم مقارنة بالمستهدف المحدد، مع تحليل نتائج التنفيذ بمختلف المراكز والقرى والنجوع، وتحديد المناطق التي تتطلب مزيداً من المتابعة لضمان إستكمال تطعيم جميع الأطفال المستهدفين.

كما تناول الإجتماع، نتائج المرور الميداني للفرق الإشرافية على مواقع تقديم الخدمة، ومدى إنتظام الفرق الطبية في أداء مهامها، والتأكد من توافر الطعوم والمستلزمات اللازمة، والإلتزام بالإشتراطات الفنية المنظمة لحفظ الطعوم وتداولها، إلى جانب متابعة إنتشار الفرق الثابتة والمتنقلة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمدارس والحضانات.

 تذليل أي معوقات

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، أهمية مواصلة العمل بنفس معدلات الآداء، مع تكثيف المتابعة اليومية لموقف التنفيذ بمختلف الإدارات الصحية، وتعزيز التنسيق بين فرق الإشراف بالمديرية ومشرفي وزارة الصحة ومديري الإدارات الصحية، وسرعة تذليل أي معوقات قد تواجه الفرق الطبية، مع استمرار جهود التوعية المجتمعية بأهمية التطعيم ودور فرق التوعية والرائدات الريفيات في حث أولياء الأمور على تطعيم أبنائهم.
 

يذكر أن مديرية الصحة بقنا، تنفذ الحملة من خلال 656 فريقاً طبياً منتشرة بمختلف مراكز المحافظة، لتطعيم الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، بالمجان للمصريين وغير المصريين، على مدار 3 أسابيع اعتباراً من 25 أكتوبر الجاري، مستهدفة الوصول إلى الأطفال داخل 954 مدرسة و880 حضانة، بالإضافة إلى الوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتعزيز الوقاية من مرضي الحصبة والحصبة الألمانية ورفع معدلات التحصين بين الأطفال.

قنا صحة قنا الحصبة الألمانية الأمراض المعدية الفرق الطبية أخبار قنا

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