مصرع سيدة إثر انهيار حائط منزل غير مأهول بقرية الزوايدة في قنا

لقيت سيدة مصرعها، إثر انهيار حائط منزل غير مأهول بالسكان عليها، أثناء مرورها بأحد شوارع قرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة، جنوب قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع سيدة في حادث انهيار حائط منزل بقرية الزوايدة، أثناء سيرها بأحد شوارع القرية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل مع الواقعة، ونقل جثمان السيدة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وكشفت المعلومات الأولية أن الحائط المنهار تابع لمنزل غير مأهول بالسكان، وأن السيدة كانت تمر بالشارع وقت وقوع الانهيار، ما أسفر عن وفاتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.