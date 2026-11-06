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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قتـ.لى وجرحى.. الفصائل اليمنية تستهدف سوق الوازعية بصاروخ باليستي

جانب من أثار القصف
جانب من أثار القصف
محمود نوفل

إستهدفت الفصائل اليمنية سوق الوازعية بصاروخ باليستي ويسقط عدداً من القتلى والجرحى.

وبحسب وسائل إعلام ؛ تدور معارك شرسة في الوازعية.
 

وتعتبر الوازعية من أهم المناطق التي تدور فيها الاشتباكات كون المنتصر فيها سيؤمن ظهر الساحل اليمني مما يتيح السيطرة عليه والاتجاه لما بعد المخا.

وفي المقابل؛ نفذت القوات اليمنية المسلحة، أمس الخميس، تنفيذ 1298 عملية استهداف ضمن عملية "فجر اليمن"، طالت مواقع الفصائل اليمنية ، وتجمعاتها وتعزيزاتها وآلياتها ومصادر نيرانها، بإسناد من الطيران الحربي والمسيّر والمدفعية.

السيطرة على صنمات في تعز
وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي في بيان، أن أبطال القوات المسلحة بمحافظة تعز، مسنودين بالمقاومة الشعبية، تمكنوا من السيطرة على صنمات.



وأكد أن الوحدات العسكرية واصلت استهداف تحركات الفصائل وتعزيزاتها، وأحبطت محاولات تسلل في عدد من المحاور، وسط استمرار المواجهات في محاور قتالية أخرى.

تطهير المواقع في الجوف من الألغام
وأشار العقيد الركن النزيلي إلى أن وحدات الهندسة العسكرية في جبهات الجوف، تواصل تطهير المواقع المستعادة من الألغام والشراك الخداعية، بما يسهم في تأمين تلك المواقع وحماية الأرواح.


وقال: "في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، تواصل قواتنا دحر الفصائل واستهداف تجمعاتها وآلياتها ومصادر نيرانها، وسط مواجهات متواصلة في عدد من القطاعات".

440 قتيلا وتدمير 132 آلية
وأكد أن الاستهدافات أسفرت عن تحييد نحو 440 من عناصر الفصائل وقياداتها، وتدمير وإعطاب 132 آلية وعربة ومدرعة وقطعة سلاح ثقيل.

وأضاف: "تواصل قواتنا المسلحة أداء مهامها بعزيمة ثابتة، مع اتخاذ الاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية

اليمن سوق الوازع الفصائل اليمنية صاروخ باليستي

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