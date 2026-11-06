نجاح 5 حالات قسطرة قلبية دقيقة بمستشفى طوخ المركزي

أعلن الدكتور إسحاق جميل، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، نجاح فريق طبي متخصص بمستشفى طوخ المركزي في إجراء 5 حالات قسطرة قلبية دقيقة، في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية التخصصية، وتوفير خدمات علاجية متقدمة للمواطنين داخل المستشفيات الحكومية.



وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة الكوادر الطبية والجهود المستمرة لتطوير خدمات القلب والقسطرة القلبية، مشيرًا إلى حرص المديرية على دعم المستشفيات بالأطقم الطبية المتخصصة، وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية بما يخفف الأعباء عن المرضى ويوفر لهم الرعاية الطبية اللازمة.



وأوضح أن الحالات التي تم التعامل معها بمستشفى طوخ المركزي شملت حالتين لقسطرة جذع الشريان التاجي، وحالة انسداد مزمن بالشريان الأمامي الهابط، إلى جانب حالتين علاجيّتين أخريين، وقد أُجريت جميع التدخلات بنجاح.

وجاءت الحالات تحت إشراف الدكتور خالد شومان، مدير مستشفى طوخ المركزي، وبمشاركة فريق طبي ضم الدكتور هشام نصر، استشاري القلب بمعهد القلب القومي، والدكتور محمد عامر، استشاري القلب والأوعية الدموية، والدكتور أحمد ممدوح، أخصائي القلب، والدكتور عبد الرحمن حافظ، نائب القلب.



وفي سياق متصل، أعلن وكيل الوزارة تفعيل عيادة القسطرة القلبية بمستشفى طوخ المركزي يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع، لتقديم خدمات الكشف المبكر والتشخيص الدقيق، وتقييم حالات ضيق وانسداد الشرايين التاجية، وتحديد المسارات العلاجية المناسبة لكل مريض.



كما أشار إلى انضمام نخبة من استشاريي القلب والأوعية الدموية إلى المنظومة الطبية بالمستشفى، وهم الدكتور راجي جرجس، والدكتور وليد الأشقر، والدكتور محمد حامد، بما يدعم التخصص ويعزز قدرات المستشفى على تقديم خدمات طبية متميزة.



واختتم وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بالتأكيد على استمرار جهود المديرية لتطوير المستشفيات ورفع كفاءة الخدمات الطبية، والتوسع في التخصصات الدقيقة، بما يضمن وصول خدمة صحية آمنة ومتكاملة لأهالي محافظة القليوبية.