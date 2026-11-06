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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

برنامج "داندليون" يدرّب شباباً من ذوي التنوع العصبي على تحليل البيانات واختبار البرمجيات

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

انطلق تدريب الدفعة الأولى من برنامج «ITIDA–DXC Dandelion» في مصر بمشاركة ١١ شاباً وشابة من ذوي التنوع العصبي، وذلك ضمن مسار مهني يهدف إلى تنمية مهاراتهم التقنية والمهنية وتأهيلهم للعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

ويجري حالياً استكمال اختيار المشاركين في الدفعة الثانية، والمزمع انطلاق تدريبها في منتصف نوفمبر ٢٠٢٦.

يأتي البرنامج في إطار التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) وشركة DXC Technology، ويستهدف تدريب وتأهيل ما يصل إلى ٦٠ شاباً وشابة من ذوي التنوع العصبي عبر عدة دفعات، بما يتيح لهم اكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل التكنولوجي.

تركز الدفعة الأولى على مسارين رئيسيين: تحليل البيانات (Data Analytics) واختبار البرمجيات (Software Testing). 

وتضم الدفعة خريجين من تخصصات متنوعة تشمل الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والإعلام، والتجارة؛ مما يعكس توجه البرنامج نحو فتح الآفاق أمام خريجي مختلف التخصصات الراغبين في دخول المجال التكنولوجي.

يمتد التدريب على مدار تسعة أشهر، ويجمع بين التأهيل التقني المتخصص وتنمية المهارات الحياتية، مثل: التواصل الفعّال، والعمل الجماعي، ومهارات العمل المؤسسي، وإدارة الأعمال. كما يراعي البرنامج الاحتياجات الفردية لكل متدرب، ومساعدته على التعبير عن متطلباته والاستعداد لبيئة العمل.

تشارك جمعية التقدم (ADVANCE) بصفتها المستشار الفني للبرنامج في مصر، استناداً إلى خبرتها في مجال الإعاقات النمائية والتنوع العصبي. وتساهم الجمعية في ترشيح الشباب وفقاً لمعايير الاختيار والفئات المستهدفة، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والاستشاري خلال فترة التدريب، بما يشمل تحديد الاحتياجات الفردية وتوفير المساندة اللازمة للتعامل مع أي تحديات.

يركز البرنامج على استثمار قدرات المشاركين ومهاراتهم واهتماماتهم المهنية، مؤكداً أهمية توفير بيئات عمل مرنة وداعمة تراعي الاختلافات الفردية وتتيح فرصاً متكافئة للجميع.

وعقب استكمال التدريب، تُقيَّم مهارات المشاركين ومدى جاهزيتهم لسوق العمل، حيث يسعى البرنامج إلى ربطهم بفرص مهنية تناسب قدراتهم ومؤهلاتهم ومتطلبات الوظائف المتاحة.

وفي هذا الصدد، يدعو البرنامج شركات التكنولوجيا والمؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتعرّف على مهارات المشاركين وبحث سبل التعاون لتوظيفهم، بما يتيح لهذه الشركات الوصول إلى كفاءات شابة واعدة وتوسيع قاعدة المواهب في مجالي تحليل البيانات واختبار البرمجيات.

تدريب الدفعة الأولى من برنامج «ITIDA–DXC مصر ذوي التنوع العصبي تنمية مهاراتهم التقنية قطاع تكنولوجيا المعلومات الدفعة الثانية

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