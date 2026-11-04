قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
تقارير: الضربة الأمريكية المحتملة علي إيران محدودة وتقتصر على مواقع نووية
زلزال ديموغرافي في الصين.. عزوف عن الزواج يهدد مستقبل المواليد ويسجل رقما غير مسبوق منذ 18 عاما
نائب جمهوري: أعتزم طرح التصويت على عزل وزير الحرب الأمريكي فور عودة الكونجرس للانعقاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فقدت عائلتها.. التضامن: التدخل السريع بالجيزة يعيد سيدة إلى دار الرعاية

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استجاب فريق التدخل السريع المركزي بالتنسيق مع فريق التدخل السريع بالجيزة، فور ورود بلاغ يفيد بوجود سيدة تبلغ من العمر 53 عامًا أمام مقر الوزارة، تحتاج إلى المساعدة والرعاية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وبفحص الحالة، تبين أن السيدة مطلقة وفقدت ابنها الوحيد، مما دفعها سابقًا للإقامة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، وبعد انقطاع أخبار أقاربها بمحافظة السويس، قررت مغادرة الدار بإرادتها والتوجه إلى هناك بحثًا عنهم على أمل العثور على من يعولها، إلا أنها فوجئت برحيلهم في حادث، لتجد نفسها وحيدة بلا سند أسري.

وأمام هذه الظروف الإنسانية القاسية، توجهت السيدة إلى مقر وزارة التضامن الاجتماعي طلبًا للغوث، حيث تعامل الفريق فورًا مع حالتها، واتخذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى دار الرعاية ذاتها التي كانت تقيم بها، وذلك لتوفير الحماية والرعاية الملائمة لها في بيئة آمنة تحفظ كرامتها وتلبي احتياجاتها.

ويعكس هذا التدخل حرص فرق التدخل السريع على سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية، والتعامل مع كل حالة بما يتناسب مع ظروفها، توفيرًا للأمان والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي استمرار فرق التدخل السريع في الاستجابة للبلاغات الإنسانية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الرعاية المناسبة لحالات الأطفال والكبار بلا مأوى.

وللإبلاغ عن حالات الأطفال والكبار بلا مأوى، أو الانتهاكات والمشكلات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، يمكن التواصل عبر واتساب فريق التدخل السريع 01577786753، أو الخط الساخن 16439، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، وخط «أبناء مصر» 19828.

مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع التدخل السريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

المتحدث العسكري يكشف حصاد 4 أشهر من المواجهة الكبرى مع عصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب.. ويؤكد: جميع الضربات تنفذ داخل الحدود المصرية.. فيديو وصور

الطماطم

أسعار الطماطم ترتفع.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة ويوضح موعد انتهاء الأزمة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

ترشيحاتنا

شخصية «جون قسطنطين»

فيلم جديد يعيد شخصية جون قسطنطين إلى الشاشة برؤية مختلفة

النجمة جنات

جنات تتألق في دمنهور بليلة رومانسية كاملة العدد.. وتحتفي بنجاح النصيب

دعاء حكم

دعاء حكم تكشف تفاصيل أعمالها في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد