تشكيل آرسنال لمواجهة سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، التشكيل الرسمي للجانرز استعدادًا لمواجهة سلافيا براغ التشيكي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.

ويحل آرسنال ضيفًا على سلافيا براغ في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بالبطولة.

تشكيل آرسنال أمام سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، كونسا، جابرييل، هينكابي.

خط الوسط: ميرينو، زوبيميندي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: إيزي، نوني مادويكي، فيكتور جيوكيريس.