مصر تنتزع وصافة العالم في السباحة بالزعانف للمياه المفتوحة للماسترز بـ29 ميدالية متنوعة

حققت الرياضة المصرية إنجازا عالميا جديدا في منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة، التي اختتمت منافساتها اليوم بمدينة شرم الشيخ، على مستوى الماسترز، بمشاركة نخبة من أبطال العالم.

وشهدت المنافسات تألقا مصريا لافتا، بعدما نجحت البعثة المصرية في حصد 29 ميدالية متنوعة، بواقع 11 ميدالية ذهبية و12 فضية و6 برونزيات، لتحتل مصر المركز الثاني في الترتيب العام خلف المنتخب الإيطالي، في إنجاز يعكس الخبرات الكبيرة التي يمتلكها سباحو الماسترز المصريون، وقدرتهم على المنافسة بقوة أمام أبطال العالم.

ونجح المنتخب المصري للعمومي والناشئين من كتابة التاريخ، بعدما نجح الفراعنة في التتويج بلقب بطولة العالم، واعتلاء قمة الترتيب العام للعام الرابع على التوالي، بحصيلة بلغت 29 ميدالية متنوعة، بواقع 10 ميداليات ذهبية و11 فضية و8 برونزيات، متفوقين على منتخبات عالمية قوية، أبرزها روسيا وكولومبيا واليونان وإيطاليا، ليؤكد أبطال مصر تفوقهم في مختلف المنافسات الفردية وسباقات التتابع.

ويعكس هذا الإنجاز الكبير حجم التطور الذي تشهده السباحة بالزعانف المصرية، والنجاح في إعداد أجيال متعاقبة من الأبطال القادرين على المنافسة وتحقيق البطولات العالمية، كما يؤكد حجم العمل الفني والإداري المبذول للحفاظ على مكانة مصر الرائدة في هذه الرياضة.

وتأتي هذه النجاحات لتضيف صفحة جديدة إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية، خاصة أن استضافة مدينة شرم الشيخ لهذا الحدث العالمي تمثل تأكيداً جديداً على قدرة مصر على تنظيم البطولات الرياضية الكبرى، وتوفير الأجواء المناسبة للمنافسة الدولية، بما يعزز مكانتها على خريطة الرياضة العالمية.