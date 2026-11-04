قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
تقارير: الضربة الأمريكية المحتملة علي إيران محدودة وتقتصر على مواقع نووية
زلزال ديموغرافي في الصين.. عزوف عن الزواج يهدد مستقبل المواليد ويسجل رقما غير مسبوق منذ 18 عاما
نائب جمهوري: أعتزم طرح التصويت على عزل وزير الحرب الأمريكي فور عودة الكونجرس للانعقاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تنتزع وصافة العالم في السباحة بالزعانف للمياه المفتوحة للماسترز بـ29 ميدالية متنوعة

السباحة بالزعانف
السباحة بالزعانف
حسام الحارتي

حققت الرياضة المصرية إنجازا عالميا جديدا في منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة، التي اختتمت منافساتها اليوم بمدينة شرم الشيخ، على مستوى الماسترز، بمشاركة نخبة من أبطال العالم.

وشهدت المنافسات تألقا مصريا لافتا، بعدما نجحت البعثة المصرية في حصد 29 ميدالية متنوعة، بواقع 11 ميدالية ذهبية و12 فضية و6 برونزيات، لتحتل مصر المركز الثاني في الترتيب العام خلف المنتخب الإيطالي، في إنجاز يعكس الخبرات الكبيرة التي يمتلكها سباحو الماسترز المصريون، وقدرتهم على المنافسة بقوة أمام أبطال العالم.

ونجح المنتخب المصري للعمومي والناشئين من كتابة التاريخ، بعدما نجح الفراعنة في التتويج بلقب بطولة العالم، واعتلاء قمة الترتيب العام للعام الرابع على التوالي، بحصيلة بلغت 29 ميدالية متنوعة، بواقع 10 ميداليات ذهبية و11 فضية و8 برونزيات، متفوقين على منتخبات عالمية قوية، أبرزها روسيا وكولومبيا واليونان وإيطاليا، ليؤكد أبطال مصر تفوقهم في مختلف المنافسات الفردية وسباقات التتابع.

ويعكس هذا الإنجاز الكبير حجم التطور الذي تشهده السباحة بالزعانف المصرية، والنجاح في إعداد أجيال متعاقبة من الأبطال القادرين على المنافسة وتحقيق البطولات العالمية، كما يؤكد حجم العمل الفني والإداري المبذول للحفاظ على مكانة مصر الرائدة في هذه الرياضة.

وتأتي هذه النجاحات لتضيف صفحة جديدة إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية، خاصة أن استضافة مدينة شرم الشيخ لهذا الحدث العالمي تمثل تأكيداً جديداً على قدرة مصر على تنظيم البطولات الرياضية الكبرى، وتوفير الأجواء المناسبة للمنافسة الدولية، بما يعزز مكانتها على خريطة الرياضة العالمية.

الرياضة المصرية بطولة العالم للسباحة بطولة العالم للسباحة بالزعانف شرم الشيخ أبطال العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

المتحدث العسكري يكشف حصاد 4 أشهر من المواجهة الكبرى مع عصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب.. ويؤكد: جميع الضربات تنفذ داخل الحدود المصرية.. فيديو وصور

الطماطم

أسعار الطماطم ترتفع.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة ويوضح موعد انتهاء الأزمة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

ترشيحاتنا

طائرات تابعة للخطوط الهولندية

رومانيا: طائرتان تتلقيان تهديدات بوجود قنابل من بينها رحلة متجهة لتل أبيب

دونالد ترامب

ترامب: سنقوم بالكثير من الأمور خلال الأسبوعين المقبلين.. أفضّل ألا أُدمّر بقية إيران

ليلة رعب دامية في إسرائيل.. قتيلان و9 مصابين في موجة إطلاق نار وطعن تضرب 7 مدن وبلدات

ليلة رعب دامية في إسرائيل.. قتيلان و9 مصابين في موجة إطلاق نار وطعن تضرب 7 مدن وبلدات

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد