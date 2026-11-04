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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

باحثة بالمركز القومي للبحوث تحصد جائزة الابتكار والتكنولوجيا من السفارة الأمريكية بالقاهرة

الدكتورة شيرين محمد 
الدكتورة شيرين محمد 
نهلة الشربيني

حصلت الدكتورة شيرين محمد الدالي، أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية بمعهد البحوث الطبية، وعضو مجموعة أبحاث بيولوجيا السرطان بمركز التميز للعلوم المتقدمة بالمركز القومي للبحوث، على جائزة الابتكار والتكنولوجيا (Innovation and Technology Award)، المقدمة من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، ويأتي هذا في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم التميز البحثي وتشجيع الابتكار.

وتأتي الجائزة تقديرًا لإسهاماتها المتميزة في مجالي البحث العلمي والابتكار، باعتبارها نموذجًا مشرفًا للعلماء المصريين ممن سبق لهم الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعزيزًا للتعاون العلمي بين البلدين.

ويعكس هذا التكريم تميز الكفاءات البحثية المصرية وقدرتها على تحقيق إنجازات علمية تسهم في تعزيز مكانة البحث العلمي المصري على المستوى الدولي.

المركز القومي للبحوث جائزة الابتكار والتكنولوجيا السفارة الأمريكية بالقاهرة

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