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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هالاند يتربع على عرش هدافي الدوري الإنجليزي.. إيزاك أقرب المطاردين بسباق الحذاء الذهبي

هالاند
هالاند
منتصر الرفاعي

اشتعلت المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2026-2027 في ظل التألق التهديفي لعدد من نجوم البريميرليج مع استمرار الصراع على جائزة الحذاء الذهبي مع انطلاق منافسات الموسم.

ويتربع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي على صدارة ترتيب الهدافين برصيد 9 أهداف بعدما واصل تقديم مستوياته المميزة أمام المرمى، ليؤكد رغبته في المنافسة بقوة على لقب الهداف.

ويأتي ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول في المركز الثاني برصيد 6 أهداف بفارق 3 أهداف عن المتصدر بينما يتقاسم المركز الثالث 4 لاعبين برصيد 5 أهداف وهم جواو بيدرو ومورجان روجرز من تشيلسي ونيكولاس جاكسون لاعب أستون فيلا وماركوس تافيرنييه لاعب بورنموث.

وفي المركز التالي، يأتي عدد من اللاعبين برصيد 4 أهداف وهم ريان شرقي لاعب مانشستر سيتي وبريان مبيومو لاعب مانشستر يونايتد ودومينيك كالفيرت لوين لاعب ليدز يونايتد وإيفانيلسون لاعب بورنموث وتيرنو باري لاعب إيفرتون.

وتبقى المنافسة مفتوحة أمام نجوم الدوري الإنجليزي في ظل تقارب المستويات الهجومية ورغبة المهاجمين في مواصلة هز الشباك بينما يسعى هالاند للحفاظ على صدارته والتتويج بالحذاء الذهبي مجددا.

أبرز ترتيب الهدافين حتى 6 نوفمبر 2026:

إيرلينج هالاند – 9 أهداف.

ألكسندر إيزاك – 6 أهداف.

جواو بيدرو – 5 أهداف.

مورجان روجرز – 5 أهداف.

نيكولاس جاكسون – 5 أهداف.

ماركوس تافيرنييه – 5 أهداف.

هداف الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي هالاند مانشستر سيتي ألكسندر إيزاك

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