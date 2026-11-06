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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات رقابية على المخابز المدعمة.. تحرير 40 محضرا لمخالفات التموين وسلامة الغذاء بالغربية

مخابز الغربية
مخابز الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات الرقابية على المخابز البلدية المدعمة، والتي استهدفت مناطق الجمهورية وعزبة البهلوان ومنشية البكري ببندر المحلة الكبرى، في إطار إحكام الرقابة على منظومة الخبز والاستجابة لشكاوى المواطنين، والتأكد من جودة الرغيف والتزام المخابز بالأوزان والمواصفات المقررة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الحملات بالمناطق المستهدفة عن تحرير 6 محاضر لنقص اشتراطات سلامة الغذاء، إلى جانب رصد مخالفات تموينية شملت نقص وزن الأرغفة بمقادير تراوحت بين 9 و19 جرامًا، وعدم وجود سجل أو نظافة أدوات العجين. كما أسفرت حملات مديرية التموين بكفر الزيات عن 12 محضرًا، والسنطة عن 5 محاضر، فيما أسفرت حملة الرقابة التموينية ببندر طنطا عن 11 محضرًا، بإجمالي 40 محضرًا لمخالفات التموين وسلامة الغذاء.

رفع كفاءة الخدمات 

وأكد محافظ الغربية استمرار المتابعة الميدانية والحملات المفاجئة على المخابز، للتأكد من انتظام العمل وإنتاج الخبز طبقًا للمواصفات والأوزان القانونية، وعدم التلاعب في الحصص أو الدقيق المدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان حصولهم على رغيف خبز جيد.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات تطوير حملات تموينية مخابز

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