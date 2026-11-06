القمر الجديد يحدد ساعة الصفر.. فوكس نيوز تكشف موعدا محتملا لضرب إيران

كشفت تقارير أمريكية أن مستشاري البيت الأبيض يأخذون مراحل القمر في الاعتبار لتحديد موعد شن الهجوم على إيران.



فوكس نيوز تكشف الموعد المحتمل لاستئناف الضربات



وأفادت قناة فوكس نيوز، نقلا عن مصادر في إدارة ترامب، عن الموعد المحتمل لاستئناف الولايات المتحدة ضرباتها العسكرية ضد إيران، وأشارت سلسلة من الاجتماعات التي عُقدت في البيت الأبيض يومي الرابع والخامس من نوفمبر إلى إمكانية تحديد موعد محدد، على الرغم من أن الجيش لم يتلق بعد أي أمر بهذا الشأن.



القمر الجديد في 9 نوفمبر وظروف مواتية للهجوم الليلي



وسيحدث القمر الجديد في الشرق الأوسط في 9 نوفمبر، ما يعني قلة ضوء القمر أو انعدامه، وهو وضع موات للهجمات الليلية؛ وسيكون هذا الاعتبار أساسيا، وفقا لمسؤولين مطلعين على اجتماع ترامب مع فريقه للأمن القومي.



ترامب: أُفضل عدم تدمير ما تبقى من إيران لكن ربما لا مفر



وصرح الرئيس الأمريكي، أمس الخميس، بأنه "يُفضل عدم تدمير ما تبقى من البلاد، ولكن ربما لا مفر من ذلك"، وأشار أيضا إلى أنه بعد الهجمات الأمريكية، سيستغرق الأمر من الدولة الإسلامية أكثر من عقدين لإصلاح الأضرار، وتابع: "أعتقد أن الأمر سيستغرق منهم 25 عاما لإعادة بناء البلاد".



طهران تحذر واشنطن: الغطرسة تسبق السقوط



وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، البيت الأبيض في تغريدة له بتاريخ 4 نوفمبر، من عواقب الهجمات على بلاده.

وقال الدبلوماسي الإيراني: "الغطرسة تسبق السقوط"، مضيفا أن حسابات واشنطن فشلت بسبب سوء فهم عميق لإيران وشعبها، ولـ"صمودهم وعزيمتهم وكبريائهم الوطني".

وأشار إلى أن "حساباتهم فشلت، وانهارت افتراضاتهم، وانكشفت أخطاؤهم الاستراتيجية بشكل مؤلم".

وعلاوة على ذلك، في سبتمبر الماضي، نددت الحكومة الإيرانية بأن "أوروبا شاركت بوعي ونشاط في العدوان" ضد بلادها، وذلك بعد أن اعترف الأمين العام لحلف الناتو مارك روته علنا بأن عملية "الغضب الملحمي" ما كانت لتكون ممكنة لولا التعاون المباشر للدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.