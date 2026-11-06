أهالي عوارة بطنطا يستغيثون بمحافظ الغربية بسبب غلق شارع 25 أمام السيارات

سادت حالة من الاستياء بين أهالي منطقة عوارة التابعة لحي ثان طنطا بمحافظة الغربية بسبب غلق شارع 25 أمام مسجد عوارة ناحية المقابر في الاتجاهين أمام حركة السيارات رغم أنه سبق توسعته وردمه خلال فترة تولي اللواء أشرف الجندي منصب محافظ الغربية بهدف تسهيل حركة المرور وخدمة أهالي المنطقة.

استغاثة أهالي عوارة

وأكد عدد من الأهالي أن غلق الشارع تسبب في حالة من المعاناة لأصحاب السيارات وسكان المنطقة خاصة أن الشارع يمثل طريقًا مهمًا لتسهيل التنقل والحركة المرورية متسائلين عن أسباب اتخاذ قرار الغلق والجهة المسؤولة عنه.

رفع كفاءة الخدمات

وناشد أهالي المنطقة اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية التدخل العاجل وتوجيه الجهات المختصة بحي ثان طنطا لمعاينة الشارع والوقوف على أسباب غلقه مع بحث إمكانية إعادة فتحه أمام حركة السيارات بما يحقق مصلحة المواطنين ويخفف المعاناة عن سكان المنطقة.