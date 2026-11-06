برعاية وزير الأوقاف.. دورات تدريبية للأئمة في القاهرة والجيزة والقليوبية

نفذت الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف، برامجها التدريبية بمديريات أوقاف القاهرة، والقليوبية، والجيزة، في إطار خطة الوزارة للارتقاء بالمستوى العلمي واللغوي والفكري للأئمة، وتنمية مهاراتهم الدعوية، وتعزيز كفاءتهم في أداء رسالتهم.

وانعقدت عدد من المحاضرات التدريبية بمواقع التدريب بمحافظات القاهرة الكبرى، بمشاركة نخبة من المتخصصين في المجالات العلمية، واللغوية، والفكرية.

ففي محافظة القاهرة، شهد مسجد العزيز الحكيم بالمقطم انعقاد فعاليات دورة «أصول الفكر المعتدل»، حاضر فيها الدكتور أحمد نبوي، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، متناولًا موضوع السنة والبدعة، وما يتصل به من مفاهيم، وضوابط علمية تسهم في ترسيخ الفهم الصحيح للسنة النبوية، وتصحيح المفاهيم وفق منهج وسطي مستنير.

تنمية الملكة النحوية لدى الأئمة

وفي مسجد التوفيقي بحلوان، عُقدت فعاليات دورة «تحسين الأداء اللغوي»، حاضر فيها الدكتور عبد الله أحمد أحمد طلبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، جامعة الأزهر الشريف، متناولًا كتاب «النحو الواضح»، بما يتضمنه من قواعد وتطبيقات تسهم في تنمية الملكة النحوية لدى الأئمة، وتعزيز قدرتهم على توظيف القواعد اللغوية توظيفًا سليمًا في الخطاب الدعوي.

كما شهد مسجد الأنوار المحمدية بالمطرية انعقاد فعاليات دورة «تحسين الأداء اللغوي»، حاضر فيها الأستاذ الدكتور الشحات السامحي، أستاذ اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، جامعة الأزهر الشريف، متناولًا كتاب «النحو الواضح»، مع التركيز على صقل المهارات اللغوية، وتعزيز سلامة التعبير، ودقة الأداء في الخطاب الدعوي.

وفي محافظة القليوبية، تواصلت فعاليات دورة «تصحيح الأداء اللغوي» بإدارة أوقاف شبين القناطر شرق، حاضر فيها الإذاعي الكبير الأستاذ شحاتة العرابي، متناولًا موضوع المقامات الصوتية، وأهميتها في تحسين الأداء الصوتي، وإبراز المعاني، والارتقاء بمهارات الإلقاء الدعوي.

وفي مسجد أبو مترد بإدارة أوقاف الخانكة، عُقدت فعاليات دورة «تصحيح الأداء اللغوي»، حاضر فيها الدكتور أحمد غانم، الأستاذ المساعد بكلية التربية بجامعة الأزهر الشريف، متناولًا فن الإلقاء وسبل تطوير مهارات العرض والتواصل، بما يعزز قدرة الإمام على التأثير والإقناع، وحسن توصيل الرسالة الدعوية.

كما تواصلت فعاليات دورة «أصول الفكر المعتدل» بإدارة أوقاف طوخ، حاضر فيها الدكتور محمد نصار، مدير عام شئون المساجد بوزارة الأوقاف، متناولًا موضوع فقه الحكم، وما يرتبط به من ضوابط شرعية ومنهجية علمية تسهم في ترسيخ الفهم الصحيح، وتعزيز الوعي، ومواجهة الأفكار المنحرفة.

أما في محافظة الجيزة، فقد شهد مسجد المغفرة بالعجوزة، التابع لإدارة أوقاف شمال الجيزة، انعقاد فعاليات دورة «تحسين الأداء اللغوي»، حاضر فيها الدكتور محمد الصولي، عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، متناولًا التطبيقات النحوية، مع التركيز على توظيف القواعد النحوية في الممارسة اللغوية، وتنمية قدرة الإمام على التعبير السليم، والأداء الدعوي الواضح.

وفي مسجد سلامة الشاعر بإدارة أوقاف كرداسة، عُقدت فعاليات دورة «أصول الفكر المعتدل»، حاضر فيها الشيخ أشرف سعد محمود، مدير مركز مكافحة التطرف والإرهاب بوزارة الأوقاف، متناولًا عددًا من القضايا في محور العقيدة؛ بما يسهم في ترسيخ التأصيل العلمي الصحيح، وتعزيز الفهم الوسطي المستنير، وتنمية قدرة الأئمة على التعامل الواعي مع القضايا الفكرية.

واختُتمت الفعاليات بمسجد النور المحمدي بإدارة أوقاف البدرشين، حيث عُقدت دورة «أصول الفكر المعتدل»، حاضر فيها الشيخ عبد العزيز معروف، عضو مكتب مساعد الوزير لشئون التدريب والمراكز الثقافية، متناولًا موضوع السنة والبدعة، موضحًا المفاهيم والضوابط المتعلقة بهما، بما يعزز الفهم الصحيح للدين، ويرسخ المنهج الوسطي المستنير.

وقد شهدت المحاضرات تفاعلًا علميًّا من الأئمة المشاركين الذين ثمّنوا ما تقدمه البرامج التدريبية من مواد علمية متخصصة، تسهم في تنمية معارفهم، وصقل مهاراتهم العلمية واللغوية والفكرية، والارتقاء بمستوى أدائهم الدعوي.

