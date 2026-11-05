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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس الأمن يعقد اجتماعات مكثفة اليوم بشأن عقوبات اليمن وأبيي والسودان وجنوب السودان

مجلس الأمن يعقد اجتماعات مكثفة اليوم بشأن عقوبات اليمن وأبيي والسودان وجنوب السودان
مجلس الأمن يعقد اجتماعات مكثفة اليوم بشأن عقوبات اليمن وأبيي والسودان وجنوب السودان
أ ش أ

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، سلسلة اجتماعات مكثفة تتناول ملفي اليمن وأبيي، حيث تبدأ أعماله باجتماع للجنة العقوبات الخاصة باليمن، يعقبه بحث تطورات الأوضاع بين السودان وجنوب السودان ومستقبل قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي "يونيسفا".

وبحسب برنامج العمل الرسمي للمجلس، تعقد لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 2140 بشأن اليمن اجتماعا، في وقت يقترب فيه موعد انتهاء التدابير الخاصة بتجميد الأصول وحظر السفر المفروضة بموجب نظام العقوبات في 14 نوفمبر الجاري.. ومن المتوقع أن ينظر مجلس الأمن خلال الشهر الحالي في تجديد هذه التدابير، إلى جانب ولاية فريق الخبراء المعني باليمن.

وتشرف لجنة 2140 على تطبيق العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات تُتهم بتهديد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، فيما يشمل نظام العقوبات كذلك حظر الأسلحة المفروض على جماعة الحوثي بموجب القرار 2216. ويأتي الاجتماع بعد أسابيع من إصدار مجلس الأمن بيانا رئاسيا أدان فيه الهجمات الحوثية على السعودية والهجمات والتهديدات ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب.

وعقب اجتماع لجنة اليمن، ينتقل المجلس إلى ملف السودان وجنوب السودان، حيث يعقد إحاطة بشأن قوة "يونيسفا" ومنطقة أبيي، تعقبها مشاورات مغلقة. ومن المتوقع أن يقدم وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا والمبعوث الخاص للأمين العام للقرن الإفريقي جوانج كونج إحاطتين أمام أعضاء المجلس.

وتكتسب مناقشات أبيي أهمية خاصة مع اقتراب انتهاء ولاية "يونيسفا" ودعمها للآلية المشتركة لمراقبة الحدود والتحقق منها في 15 نوفمبر، حيث ينتظر أن يصوت المجلس خلال الشهر الجاري على مشروع قرار لتمديد الولاية.

ويأتي برنامج اليوم في ظل استمرار التوترات في اليمن، وتداعيات الحرب في السودان، والتحديات الأمنية والإنسانية التي تواجه منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، ما يضع ملفين عربي وإفريقي بارزين على جدول أعمال مجلس الأمن في يوم واحد.

مجلس الأمن الدولي ملفي اليمن وأبيي اجتماع للجنة العقوبات الخاصة باليمن طورات الأوضاع بين السودان وجنوب السودان

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