إصابة 3 طلاب في تصادم موتوسيكل بسيارة ربع نقل بالدقهلية

أُصيب 3 طلاب، إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بسيارة ربع نقل، بجوار مدرسة الصنايع بمدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تم الدفع بسيارتين إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى ميت سلسيل.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:

سيف الإسلام مجاهد محمد، 17 عاما ، اشتباه كسر بالساق اليمنى.

عمر السيد علي ربيع، 17 عاما ، جرح قطعي واشتباه كسر بالساق اليمنى وأيمن سامح محمد علي، 17 عاما ، باشتباه كسر بالساق اليمنى.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى ميت سلسيل لتلقي العلاج اللازم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.