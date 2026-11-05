الدقهلية… حملة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية ببني عبيد

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الحملة المشتركة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية بمدينة بني عبيد، مؤكدا أن هذه الحملات تهدف إلى التأكد من سلامة السائقين وخلوهم من المواد المخدرة وصلاحيتهم للقيادة،

حرصًا على حياة الطلاب وسلامتهم خلال تنقلهم من وإلى أماكن إقامتهم، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وقامت لجنة بشن حملة شملت سحب عينات لتحليل المخدرات بشكل مفاجئ لسائقي عدد من الحافلات المدرسية بمدينة بني عبيد، وذلك حفاظًا على أرواح الطلاب وصحتهم، وقد جاءت النتيجة سلبية لجميع سائقي الأتوبيسات (الباصات) العاملة في هذه المدارس.

جاءت حملة الكشف عن حالات التعاطي والإدمان بين سائقي الحافلات المدرسية بالتنسيق والتعاون المشترك بين محافظة الدقهلية، ووزارة التربية والتعليم (الإدارة المركزية للأمن)، ومديرية التربية والتعليم (إدارة الأمن)، ووزارة الصحة (المعمل المشترك)، ووزارة الداخلية (مديرية أمن الدقهلية) ممثلة في الإدارة العامة للمرور، ومباحث المرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء.