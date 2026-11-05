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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نفذه مجهولون.. سماع دوي انفجار في معرة النعمان بريف إدلب

انفجار في سوريا، صورة أرشيفية
انفجار في سوريا، صورة أرشيفية
خاطر عبادة

أفاد التليفزيون السوري، عن سماع دوي انفجار في معرة النعمان بريف إدلب يجرى التحقق من طبيعته، وذلك في خبر عاجل منذ قليل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

سبب الانفجار 

فيما كشفت مصادر لقناة العربية- الحدث، أن مجهولون استهدفوا بقذيفة “أر بي جي” مبنى أمن الطرق في معرة النعمان بريف إدلب، دون تسجيل إصابات.

حملات أمنية مكثفة في دير الزور لمكافحة إطلاق النار العشوائي 

من جهة أخرى، نفّذت مديرية الأمن الداخلي في منطقة البصيرة بريف دير الزور عدداً من الحملات الأمنية خلال أكتوبر الماضي، أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة الحربية والذخائر ومصادرتها، وفقا لقناة الإخبارية السورية.

وأكدت قوى الأمن الداخلي عبر حساباتها الرسمية الخميس 5 تشرين الثاني، استمرار حملاتها لمكافحة ظاهرة إطلاق النار العشوائي والسلاح المنفلت، ومصادرة الأسلحة غير القانونية.

وتأتي هذه الحملة في إطار حماية السلم الأهلي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأوقفت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور المدعو “أ. ج”، في بداية الشهر الجاري، بعد أن سلم نفسه إلى قسم شرطة الميادين، إثر إطلاقه عيارات نارية عشوائية أدت إلى إصابة ابن عمه “ع. ج” ووفاته.

وقبض الأمن الداخلي في محافظة الرقة أكتوبر الماضي على مجموعة أشخاص، بسبب ظهورهم في مقطع مصور وهم يطلقون النار عشوائياً خلال قيادة مركباتهم بصورة متهورة.

سوريا ريف إدلب معرة النعمان

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