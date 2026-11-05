المتحدث العسكري: استمرار الحملة المكبرة للقضاء نهائيا على التنقيب غير المشروع عن الذهب

أكد العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي، المتحدث العسكري، استمرار القوات المسلحة في تنفيذ الحملة المكبرة للقضاء بصورة نهائية على أعمال التنقيب غير المشروع عن الذهب، مشددًا على أن القوات المسلحة تمثل جزءًا أصيلًا من هذه الحملة، في إطار جهود الدولة لفرض سيادة القانون وحماية الثروات المعدنية.

وقال المتحدث العسكري، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، أن الدولة تعمل على تنظيم مناطق التنقيب عن الذهب وتخصيصها للشركات المسؤولة والمعتمدة، بما يضمن ممارسة النشاط بصورة قانونية ومنظمة، ويحافظ على حقوق الدولة والعاملين والمستثمرين في هذا القطاع.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تضطلع بمسؤولية تأمين الحدود المصرية، التي تمتد لنحو 6 آلاف كيلومتر، لافتًا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز تأمين الحدود والتصدي لأي أنشطة غير مشروعة.

وأضاف أن وزارة البترول تراجع العقود المبرمة مع الشركات العاملة في مجال التنقيب عن الذهب، للتأكد من مدى قدرتها على الاستثمار والعمل في تلك المناطق، وضمان الجدية والالتزام بالضوابط المنظمة للنشاط.

تداول السلع البترولية

وأكد أن وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة التموين، تعملان على إحكام الرقابة على تداول السلع البترولية، ومنع تسربها إلى الأنشطة غير المشروعة، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة التنقيب غير القانوني عن الذهب.